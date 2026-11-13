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AI伺服器設備放量 旭東Q3獲利年增逾1.8倍
關鍵製程設備大廠旭東機械今日公布第3季財報，單季營收11.82億元，年增162.7%，營業毛利5億元，毛利率42.32%，營業利益2.42億元，稅後純益1.84億元，每股純益（EPS）2.34元，較去年同期0.83元成長181.93%。
旭東機械第3季營收與獲利顯著成長，主要受惠下半年進入AI伺服器自動化生產設備密集交機及安裝驗收期，單季相關設備營收認列超過7億元，帶動整體營運規模與獲利同步提升，前三季累計EPS更是來到2.74元，大幅優於去年同期虧損的表現。
隨著全球雲端服務大廠（CSP）加速部署新一代高算力AI伺服器，單顆晶片熱設計功耗（TDP）突破1400W以上，帶動直接液冷散熱（DLC）逐步成為高階AI機櫃重要配置。
由於高密度機櫃內部空間有限，冷卻液分歧管與散熱管路對金屬管件成形精度、潔淨度及氣密性要求更加嚴格。旭東憑藉逾40年精密製造與管件加工經驗，切入AI散熱代工及國際IT硬體大廠供應鏈，並整合智慧彎管、液壓成型、CNC銑削及3D雷射切割等製程，提升異形管路加工與檢測效率，拓展AI伺服器液冷散熱商機。
旭東機械董事長莊添財表示，旭東將持續深化半導體智慧自動化、AI伺服器整線設備、液冷散熱精密組件及高階檢量測設備布局。隨著高附加價值產品比重提升，公司2026年前三季毛利率已達43.12%，展現產品組合優化成效。隨著第四季在手專案持續推進，配合客戶建廠、設備交機及驗收認列時程，營運可望維持成長動能，進一步提升整體獲利能力。
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