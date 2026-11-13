快訊

吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系6件作品入選

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

聽新聞
0:00 / 0:00

三陽財報／前三季EPS 4.37元 機車市占率達44.5%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
圖為三陽機車SYM品牌。聯合報系資料照
圖為三陽機車SYM品牌。聯合報系資料照

三陽工業（2206）今日公布2026年第3季財報。單季合併營業收入為 152.04億元，較去年同期減少 3.08%；毛利率為 20.22%。合併營業淨利為 11.21億元，年減20.52%；稅後淨利9.25億元，年減23.29%，每股盈餘（EPS）為 1.21元。

累計2026年前三季，合併營業收入為457.68億元，年減 4.62%；毛利率 20.71%。合併營業淨利 37.83億元，年減19.95%；稅後淨利 33.43億元，年減 7.69%，累計每股盈餘 4.37元。

在二輪事業方面，三陽工業旗下SYM品牌持續穩居國內機車市場龍頭。2026年第3季SYM機車掛牌94,138台，較去年同期成長6.2%，優於整體機車市場2.9%的成長幅度，單季市占率達46.8%，較去年同期提升約1.5個百分點。累計今年1至9月，SYM機車掛牌251,110台，年增7.0%，市占率44.5%，持續維持市場領先優勢。

在四輪事業方面，旗下南陽實業總代理 HYUNDAI 現代汽車，2026 年 1 至 9 月累計掛牌 11,859 輛，位居國內汽車品牌第八名。面對國內汽車市場競爭及消費需求變化，南陽實業持續優化產品組合，透過乘用車、休旅車及商用車多元布局，強化品牌市場競爭力。

在車款表現方面，商用小貨車 PORTER 前三季累計掛牌 3,187 輛，較去年同期成長 4.2%；國產 MPV 車款 CUSTIN 隨著 2.0T 動力車型加入，提供消費者更多元的動力選擇，前三季累計掛牌 2,292 輛，較去年同期成長 8.8%。此外，HYUNDAI 持續擴充新能源產品陣容，於 10 月接連推出 STARIA 油電商旅車及 KONA Hybrid 油電休旅車，產品布局進一步涵蓋商務運輸與都會休旅等多元使用需求，持續提升品牌在台灣市場的競爭力。

三陽 機車 財報

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台勝科財報／第3季獲利季增逾2倍 前三季轉盈、EPS 0.34元

台驊控股財報／第3季營業利益年增270.04% 單季 EPS 3.73元

中環財報／今年前三季淨利23.27億元 EPS 達2.17元

振大環球財報／第3季單季每股賺6.98元、前三季 EPS 16.06元

相關新聞

飛捷財報／今年第3季每股純益2.72元 創同期新高紀錄

飛捷（6206）13日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。第3季合併營收17.44億元，年增42%；毛利率44.9%，較去年同期提升2.1個百分點；每股盈餘2.72元，年增74%，為同期新高。

網家財報／續虧損 將認購日本二十一世紀金融科技株式會社股權

網家（8044）13日公布前三季財報，營收282.02億元，年增8%；營業淨利1.87億元，較去年同期轉為獲利；歸屬母公司業主淨損2.91億元，每股淨損1.44元，則較去年同期收斂，但仍連續虧損中。

兆豐金獲利／自結前十月賺343.3億元、續創同期新高 EPS 2.31元

兆豐金（2886）13日公告10月自結獲利，10月單月稅後純益僅有14.83億元，月減近6成，最主要是子公司兆豐證券因台股10月大跌影響，單月虧損6.6億元所致，不過，累計前十月稅後純益仍達343.31億元、年增12.8%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.31元。

AI伺服器設備放量 旭東Q3獲利年增逾1.8倍

關鍵製程設備大廠旭東機械今日公布第3季財報，單季營收11.82億元，年增162.7%，營業毛利5億元，毛利率42.32%，營業利益2.42億元，稅後純益1.84億元，每股純益（EPS）2.34元，較去年同期0.83元成長181.93%。

三陽財報／前三季EPS 4.37元 機車市占率達44.5%

三陽工業（2206）今日公布2026年第3季財報。單季合併營業收入為 152.04億元，較去年同期減少 3.08%；毛利率為 20.22%。合併營業淨利為 11.21億元，年減20.52%；稅後淨利9.25億元，年減23.29%，每股盈餘（EPS）為 1.21元。

台積電美國新廠續賺 前三季獲利539.86億元創高

台積電（2330）今日上傳財報電子書完整檔案，數據顯示，台積電美國新廠（TSMC Arizona）前三季獲利539.86億元，並認列投資利益485.58億元，總額創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。