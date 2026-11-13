三陽財報／前三季EPS 4.37元 機車市占率達44.5%

三陽工業（2206）今日公布2026年第3季財報。單季合併營業收入為 152.04億元，較去年同期減少 3.08%；毛利率為 20.22%。合併營業淨利為 11.21億元，年減20.52%；稅後淨利9.25億元，年減23.29%，每股盈餘（EPS）為 1.21元。

累計2026年前三季，合併營業收入為457.68億元，年減 4.62%；毛利率 20.71%。合併營業淨利 37.83億元，年減19.95%；稅後淨利 33.43億元，年減 7.69%，累計每股盈餘 4.37元。

在二輪事業方面，三陽工業旗下SYM品牌持續穩居國內機車市場龍頭。2026年第3季SYM機車掛牌94,138台，較去年同期成長6.2%，優於整體機車市場2.9%的成長幅度，單季市占率達46.8%，較去年同期提升約1.5個百分點。累計今年1至9月，SYM機車掛牌251,110台，年增7.0%，市占率44.5%，持續維持市場領先優勢。

在四輪事業方面，旗下南陽實業總代理 HYUNDAI 現代汽車，2026 年 1 至 9 月累計掛牌 11,859 輛，位居國內汽車品牌第八名。面對國內汽車市場競爭及消費需求變化，南陽實業持續優化產品組合，透過乘用車、休旅車及商用車多元布局，強化品牌市場競爭力。

在車款表現方面，商用小貨車 PORTER 前三季累計掛牌 3,187 輛，較去年同期成長 4.2%；國產 MPV 車款 CUSTIN 隨著 2.0T 動力車型加入，提供消費者更多元的動力選擇，前三季累計掛牌 2,292 輛，較去年同期成長 8.8%。此外，HYUNDAI 持續擴充新能源產品陣容，於 10 月接連推出 STARIA 油電商旅車及 KONA Hybrid 油電休旅車，產品布局進一步涵蓋商務運輸與都會休旅等多元使用需求，持續提升品牌在台灣市場的競爭力。