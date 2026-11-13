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矽力法說會／明年營收成長看三成 AIDC、車用雙引擎各拚增五成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

電源管理晶片廠矽力*-KY（6415）董事長陳偉13日表示，2027年營收成長預期可高達30%，人工智慧資料中心（AIDC）與車用業務預期各成長至少50%。公司提前布局12吋製程，產能供應相對充裕，加上新產品導入，有利在供應吃緊之際爭取大客戶。

矽力今日召開線上法說會，陳偉指出，Gen4產品逐步放量，預期2027年底營收占比約50%。目前已安排的產能，可支應公司成長至至少20億美元營收規模；產品效能與供貨能力，也成為吸引客戶導入的條件。

AIDC方面，陳偉預期，2027年第4季營收占比可達20%至25%，資料中心通訊設備、伺服器主板及SSD為主要貢獻來源。新一代智慧功率級（SPS）產品正在多家客戶驗證，預期明年起量；北美需求短缺較明顯，放量速度可能較快。

車用業務則靠單車產品價值提升及新客戶拓展。陳偉表示，高階車款單車產品價值預期由今年底200至220美元，提升至明年270至300美元，主要來自MCU及高壓、大電流電源產品，應用涵蓋域控制器、電驅等。海外客戶近期已開始小批量供貨，明年貢獻可望增加，但中國大陸客戶仍占大宗。

供應端的瓶頸則在封測。陳偉指出，後段擴產受設備供應及裝機速度限制，生產周期由原約四個月拉長至約九個月，公司須提前備妥晶圓等待排產，因而累積較多在製品。預期未來兩年產能仍偏緊，成本上升可能抵銷部分產品組合改善效益，公司將視情況與客戶協商調價。

光通訊布局也持續推進。陳偉表示，隨近封裝光學（NPO）與共同封裝光學（CPO）發展，目前已有相關產品供客戶設計。

針對美國期中選舉後，政治變化是否影響資料中心、電廠建置及2028年需求，陳偉表示，近期與大客戶接觸，未收到這類疑慮的反饋，客戶仍持續堅定討論後續計畫。

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