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新代科技前三季營收超越去年全年 EPS達66.59元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代科技董事長蔡尤鏗。聯合報系資料照
新代科技董事長蔡尤鏗。聯合報系資料照

智慧製造解決方案廠商新代科技今日舉行法說會。受惠於高階工具機市場需求穩健及公司業務持續拓展，10月單月營收24.98億元，年增134.9%，已連續五個月年增超100%；第3季合併營收為78.05億元，年增157.7%；前三季合併營收達209.3億元，年增103.89%，已超越2025全年營收，每股純益（EPS）達66.59元。

高階精密加工與 AI 應用快速發展，帶動製造設備朝高精度、高效率及智慧化升級，為五軸加工、車銑複合及 AI 伺服器關鍵零組件加工等應用創造新的成長機會。新代不僅具備運動控制、驅動系統等核心能力，更透過跨產品整合，建立涵蓋設備控制、自動化到智慧應用的一站式解決方案，滿足客戶多元且日益複雜的製程需求。

公司表示將持續將AI功能融入產品，並透過與設備製造商及終端客戶的緊密合作，及早掌握技術趨勢與市場需求，轉化為產品開發及應用布局的優勢。相較於單一產品供應模式，新代具備更完整的整合能力與市場連結，有助於深化客戶合作、拓展高附加價值應用，提升市場競爭力與成長潛力。

全球業務布局方面，新代持續拓展多元產業應用，涵蓋金屬加工、電子設備、汽車零配件、航太及人形機器人等領域，透過海外子公司深化在地經營，強化客戶服務與技術支援，擴大區域市場的業務機會。2027 年隨著馬來西亞新廠產能擴充，以及印度市場營收持續成長，將進一步強化全球營運與供應鏈配置的彈性。中國市場方面，公司持續推動「深耕計畫」，聚焦中高階市場與大型指標客戶，透過深化策略合作、提升產品導入深度，持續擴大市場滲透率與市佔率，並藉由指標客戶的成功應用，帶動產品拓展至更多終端產業與應用場域，鞏固市場競爭優勢。

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