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力旺法說會／2026年第3季 EPS 8.56元 加速2奈米等驗證開發

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

力旺（3529）今日召開法說會公布財報，2026年第3季EPS為8.56元，公司看好先進製程應用帶動均價，正加速對多個晶圓廠2奈米及更先進製程的驗證開發。

力旺董事長徐清祥指出，在 2026 年第3季，力旺創下了歷史新高的營運表現，其中 Security 相關營收年增率更超過 200%。這項里程碑印證了安全解決方案已成為推動公司成長的核心引擎。

展望第4季及未來，他說，「我們對成長動能充滿信心，這主要奠基於三大策略支柱，第一，先進製程量產放量與次世代技術推進：客戶在先進製程與安全應用的設計正穩步進入量產階段，將持續帶動權利金的穩健成長。與此同時，我們正加速對多個晶圓廠2奈米及更先進製程的驗證開發」。

第二，AI 時代下對晶片級硬體安全的結構性需求：AI 正在從根本上重塑全球資安格局。隨著 AI 模型、雲端基礎設施與軟體供應鏈面臨日益複雜的威脅，單靠軟體防禦已不再足夠。真正的安全必須由下而上建構，直接在矽晶片層級建立「Root of Trust」這正是力旺數十年來深耕的核心領域。

第三，次世代晶片安全技術創新，他說，「我們正引領下一波晶片安全浪潮，加速整合 PUF 與PQC。PUF 為每顆晶片賦予不可竄改的硬體身分，而 PQC 則能讓系統具備抵禦未來量子運算威脅的前瞻防護力。此外，我們也正在授權多個晶圓廠開發突破性的安全記憶體，將 PUF 與 1T Flash 相結合，專為邊緣運算、機器人及 Physical AI 應用所打造」。

在先進製程加速放量、AI 硬體安全的剛性需求，以及具備突破性的 PUF 整合型 1TFlash 記憶體三大動能驅動下，力旺已做好充分準備，邁入下一個成長階段。未來，我們將持續憑藉深厚的研發實力與技術創新，成為全球半導體產業最值得信賴的晶片安全技術夥伴。

奈米 力旺 法說會

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