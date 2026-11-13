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榮成財報／第3季虧為盈、前三季賺4.36億元 同步啟動聯貸與庫藏股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

榮成（1909）13日公告財報，第3季及前三季獲利雙雙轉虧為盈，其中第3季稅後純益1.93億元，較去年同期虧損1.44億元明顯改善，每股純益（EPS）0.15元；前三季稅後純益4.36億元，較去年同期虧損7.14億元大幅好轉，EPS為0.34元。董事會同日通過湖北子公司人民幣21.19億元聯貸案，並宣布啟動第30次庫藏股計畫，最多斥資1億元買回股票。

榮成第3季合併營收136.65億元，年增21.33%，營業毛利14.01億元，毛利率10.25%，較去年同期提高2.21個百分點；營業利益0.81億元，較去年同期虧損1.98億元轉盈，顯示本業營運改善。

累計前三季合併營收379.12億元，年增16.02%，營業毛利40.34億元，毛利率10.64%，較去年同期提高1.75個百分點；營業利益3.13億元，較去年同期虧損3.19億元轉盈。

此外，榮成前三季業外貢獻3.12億元，較去年同期損失3.32億元明顯改善，也成為整體獲利轉盈的重要因素。

在資金調度方面，榮成公告，重要子公司湖北榮成辦理五年期聯合授信案，總額人民幣21.19億元，主要用於償還既有借款及充實中期營運資金。此次聯貸包括人民幣13.69億元非循環額度，以及人民幣7.5億元循環額度。

榮成董事會並決議啟動第30次庫藏股買回計畫，預計自11月13日至明年1月12日，在集中交易市場買回1萬張股票，占已發行股份總數0.75%，買回價格區間為每股6.29元至10元，若以價格上限計算，最多投入1億元，買回股份將轉讓予員工。

庫藏股 財報 榮成

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