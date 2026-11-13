台積電美國新廠續賺 前三季獲利539.86億元創高

台積電（2330）今日上傳財報電子書完整檔案，數據顯示，台積電美國新廠（TSMC Arizona）前三季獲利539.86億元，並認列投資利益485.58億元，總額創新高。

數據顯示，TSMC Arizona 上半年獲利360.66億元，扣除上半年數字，今年第3季單季獲利約179.2億元。該子公司今年首季獲利188.08億元，第2季獲利172.59億元，第3季獲利優於第2季。

電子書也提及，TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，因計畫於當地設廠營運而分別取得美國、德國、日本及中國大陸政府之補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備之購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生之部分成本與費用。上述計畫於115年及114年 1月 1日至 9月 30日合計分別取得之政府補助款1,675億8,658萬9仟元及718億9,798萬6仟元。

上述子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守之建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格之投資，申請投資金額之25%作為投資抵減。自 115年 1月 1日起因配合相關法規之修訂，該項抵減率提高至符合資格投資金額之35%。