大鵬科技實施庫藏股 將買2,000張 轉讓與員工

大鵬科技（7689）董事會今日通過買回庫藏股，計畫自11月13日至2027年1月12日買回庫藏股，買回區間價格68元至182元之間，預計買回2,000張，買回股份總金額上限為21.93億元，預計買回股份占已發行股份總數的3.42%。

大鵬表示，為激勵員工及提升員工向心力，自集中市場買回本公司普通股，轉讓與員工。

大鵬今日上漲4.3元，收99.8元。

日前大鵬公布第3季合併營收13.01億元，年增4.03%；毛利率21.43%，較去年同期下滑；歸屬於母公司業主之淨利0.96億元，每股純益1.69元。累計前3季合併營收42.57億元，年增27.14%；歸屬於母公司業主之淨利4.41億元，與去年同期相當；每股純益8.11元。

針對第3季毛利率變化，大鵬表示，記憶體及關鍵零組件價格上漲初期，公司以既有庫存支應生產，同時與相關客戶評估替代方案，部分替代方案的後續驗證時間較原先預期長，影響新舊方案的切換安排。隨著部分低成本庫存陸續用罄，較高的材料成本逐步反映在第3季毛利率。

至於新舊方案轉換期間，大鵬指出，與相關客戶協調現行產品的備貨及交貨安排，配合新版導入進度調整安全庫存，影響相關產品的短期拉貨節奏。目前已就替代方案之商務安排與相關客戶達成共識，並於10月陸續接獲訂單；相關替代方案之實際導入仍將配合後續驗證進度辦理。此安排兼顧客戶營運所需供應與產品轉換進度，有助於降低轉換負擔，維持長期穩定的合作關係。

大鵬10月自結合併營收1.79億元，累計前十月合併營收為44.36億元。10月營收較低，主要係部分原訂10月出貨的產品已備妥，受客戶船期安排影響，預計於11月裝船，相關營收將依實際出貨情形及合約約定之收入認列條件認列。

大鵬表示，除上述船期安排外，另有部分原訂11月及12月交付的新產品，受到關鍵零組件供應交期延後影響，交貨排程須配合到料及後續生產時間調整，部分交貨可能遞延至明年。公司正持續向供應商爭取可供數量及較早交期，並與客戶協調交貨安排，相關營收將依實際交付情形認列。

展望後續，大鵬強調，將持續與相關客戶合作完成前述記憶體及關鍵零組件替代方案的驗證與導入；第一階段替代方案目標於2027年上半年陸續導入，第二階段預計於下半年進一步實施。

隨新方案逐步到位，大鵬預期，將有助於改善目前受原物料成本上升影響之成本結構。實際導入進度仍須視驗證情形而定，毛利率亦受原物料價格、產品組合及出貨結構影響。