Appier 財報／再調高今年財測！第3季營業利益翻倍 營收與獲利雙創新高

以Agentic AI即服務（AaaS）為核心的AI原生公司 Appier 13日公布2026年度第3季財報表現，展現多項亮眼數據。本季營收139億日圓，年增21.8%，創新高。核心業務營收年增27.1%，達134億日圓，超越財測25%年增幅目標。毛利85億日圓，年增38%，毛利率61.3%，年增7.2個百分點毛利與毛利率同創歷史新高。

營業利益21億日圓，年增104.7%，創新高，也大幅超越第3季財測。營業利益率15.2%，年增6.2個百分點。基於前三季表現優於預期與第4季展望樂觀，Appier二度調高2026年全年財測目標。毛利調高至 319億日圓，毛利率調高至58.6%；營業利益調高至59億日圓，年增97%；淨利調高至50億日圓，年增 95%；核心自由現金流改善，每股現金股利預測調高至2.5日圓。

Appier第4季營收預期將達152至156億日圓，其中核心業務營收預期約149億日圓，年增幅約25%；營業利益預期為21至23億日圓，反映核心業務成長動能和營運槓桿效益持續發揮。

Appier並公布上季核心自由現金流達19億日圓，年增 501.3%；核心自由現金流率為13.5%。2026全年核心自由現金流可望首次轉正。核心業務營收成長主要來自美國與 EMEA（年增 49%）及東北亞（年增 33%）。電商與線上旅遊產業持續展現成長動能。

Appier執行長游直翰強調，毛利率的提升來自持續的Agentic工程提高研發效率，以及更具差異化的演算法持續改善客戶投資報酬率。在全面導入Agentic AI後，也帶動公司營運效率，單季人均毛利創歷史新高，年增45%，來到1,134萬日圓。他指出，過去三年，AI帶來生產力提升在各項業務持續累積，營業費用占毛利的比率也穩定下降，上季營業費用年增 26%，但占毛利比率降至78%的歷史新低。

成長主要由 Appier 的關鍵市場與垂直產業驅動。美國與EMEA（占總營收21%）核心業務營收年增 49%，主要受惠於在電商與線上旅遊產業成功贏得新客戶；東北亞（占總營收71%）則是受惠於廣告業務（Ad Cloud）的強勁成長，核心業務營收年增 33%。垂直產業方面，電商以及包含線上旅遊在內的其他網路服務業成長強勁，年增幅分別超過 40% 與 30%。

游直翰表示，衡量AI的標準應該在於它創造了多少實際回報，無論是為客戶創造的成效，還是反映在公司自身營運表現上。隨著價值不斷累積，公司與客戶的合作日益深化。客戶越成功，公司就越成功，形成無需大量資本投入、能自我循環的AI成長模式，帶動Appier連續上修全年獲利財測。

在市場拓展方面，Appier持續擴大廣告業務成長動能，推動企業客戶導入AI，上季在東北亞成功拿下新客戶，在美國與EMEA積極擴展，土耳其市場已有初步斬獲。