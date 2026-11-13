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合庫金獲利／自結前十月219億元、年成長23%續創新高 銀保證同創高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金（5880）10月合併稅後淨利為16.8億元。 圖／合庫提供
合庫金（5880）10月合併稅後淨利為16.8億元。 圖／合庫提供

合庫金（5880）10月合併稅後淨利為16.8億元，累計至10月合併稅後淨利為219.29億元，較去年同期成長23.29%，續創歷年同期新高紀錄。

主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫證券及合庫人壽，累計稅後淨利亦皆創下歷年同期新高紀錄。

合庫銀行累計至10月合併稅後淨利為198.13億元，較去年同期增加20.64億元，成長11.63%。

合庫證券累計至10月合併稅後淨利為16.09億元，較去年同期增加13.55億元，獲利大幅成長。

合庫人壽累計至10月稅後淨利為14.06億元，較去年同期增加5.27億元，獲利成長動能佳。

另其餘子公司如合庫票券、合庫資產管理及合庫創投累計稅後淨利皆較去年同期增加，獲利持續穩定成長。

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