群創財報／第3季EPS 0.96元登七季高點、淨利76.91億元 連五季賺錢

面板大廠群創（3481）13日公布第3季財報，儘管受上半年品牌客戶提前拉貨影響，單季營收微幅下滑，但在產品組合高值化帶動下，毛利率逆勢攀升至14.9%，加上業外收益挹注，推升歸屬母公司業主淨利76.91億元，季增69.7%，每股純益0.96元，累計已連續五個季度維持獲利。

群創第3季合併營收575.78億元，季減9.6%、年減0.4%；營業毛利85.53億元，季減7.8%、年增87.6%，毛利率14.9%，較第2季增加0.3個百分點，也比去年同期的7.9%大增7個百分點。營業淨利9.8億元，營益率1.7%。

不過在營業外收入及支出合計淨流入103.27億元帶動下，稅前淨利衝上113.07億元，歸屬母公司業主淨利76.91億元，每股純益0.96元，大幅優於第2季的0.57元與去年同期的0.01元。單季折舊及攤銷為68億元，資本支出22億元。

從產品應用別觀察，群創持續深化非顯示器領域轉型，第3季車用產品營收占比已達40%居冠，其次為電視28%、手機及商用產品16%、可攜式電腦13%、桌上型螢幕3%。若以領域群劃分，非顯示器領域群占比已拉升至43%，顯示器領域群則占57%，其中消費性顯示器占45%，商用顯示器占12%。

展望2026年第4季，群創指出，隨著時序步入面板產業傳統淡季，加上品牌廠拉貨動能放緩與上游零組件短缺造成的成本壓力，整體需求持續趨緩。面對市場週期性整理，公司將落實產能動態調節與精實成本控制，並加速雙軌轉型策略以深化非顯示器領域布局。

針對第4季各領域營運表現，群創預估，非顯示器領域群營收將與第3季持平；顯示器部分則受淡季影響，預估商用顯示器將季減17%至19%，消費性顯示器則預期季減1%至3%。