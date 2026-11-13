快訊

U23世界盃／林佾葳連2次國際賽壓制南韓 韓媒感嘆：再次成為剋星

網友指控千萬存款被消失、遭討債 華南銀行澄清：與事實有出入

國泰金下午4點半召開重訊記者會 說明關係人交易

聽新聞
0:00 / 0:00

群創財報／第3季EPS 0.96元登七季高點、淨利76.91億元 連五季賺錢

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
面板大廠群創光電南科廠。聯合報系資料照
面板大廠群創光電南科廠。聯合報系資料照

面板大廠群創（3481）13日公布第3季財報，儘管受上半年品牌客戶提前拉貨影響，單季營收微幅下滑，但在產品組合高值化帶動下，毛利率逆勢攀升至14.9%，加上業外收益挹注，推升歸屬母公司業主淨利76.91億元，季增69.7%，每股純益0.96元，累計已連續五個季度維持獲利。

群創第3季合併營收575.78億元，季減9.6%、年減0.4%；營業毛利85.53億元，季減7.8%、年增87.6%，毛利率14.9%，較第2季增加0.3個百分點，也比去年同期的7.9%大增7個百分點。營業淨利9.8億元，營益率1.7%。

不過在營業外收入及支出合計淨流入103.27億元帶動下，稅前淨利衝上113.07億元，歸屬母公司業主淨利76.91億元，每股純益0.96元，大幅優於第2季的0.57元與去年同期的0.01元。單季折舊及攤銷為68億元，資本支出22億元。

從產品應用別觀察，群創持續深化非顯示器領域轉型，第3季車用產品營收占比已達40%居冠，其次為電視28%、手機及商用產品16%、可攜式電腦13%、桌上型螢幕3%。若以領域群劃分，非顯示器領域群占比已拉升至43%，顯示器領域群則占57%，其中消費性顯示器占45%，商用顯示器占12%。

展望2026年第4季，群創指出，隨著時序步入面板產業傳統淡季，加上品牌廠拉貨動能放緩與上游零組件短缺造成的成本壓力，整體需求持續趨緩。面對市場週期性整理，公司將落實產能動態調節與精實成本控制，並加速雙軌轉型策略以深化非顯示器領域布局。

針對第4季各領域營運表現，群創預估，非顯示器領域群營收將與第3季持平；顯示器部分則受淡季影響，預估商用顯示器將季減17%至19%，消費性顯示器則預期季減1%至3%。

財報 群創 EPS

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

宸鴻：電子書助攻第3季營收 前3季每股賺4.07元

台驊財報／前三季 EPS 7.57元年增三成 第3季營業利益大增2.7倍

冠星財報／本業效益攀高 前三季每股純益8.46元

台勝科財報／第3季獲利季增逾2倍 前三季轉盈、EPS 0.34元

相關新聞

台積電美國新廠續賺 前三季獲利539.86億元創高

台積電（2330）今日上傳財報電子書完整檔案，數據顯示，台積電美國新廠（TSMC Arizona）前三季獲利539.86億元，並認列投資利益485.58億元，總額創新高。

大鵬科技實施庫藏股 將買2,000張 轉讓與員工

大鵬科技（7689）董事會今日通過買回庫藏股，計畫自11月13日至2027年1月12日買回庫藏股，買回區間價格68元至182元之間，預計買回2,000張，買回股份總金額上限為21.93億元，預計買回股份占已發行股份總數的3.42%。

合庫金獲利／自結前十月219億元、年成長23%續創新高 銀保證同創高

合庫金（5880）10月合併稅後淨利為16.8億元，累計至10月合併稅後淨利為219.29億元，較去年同期成長23.29%，續創歷年同期新高紀錄。

群創財報／第3季EPS 0.96元登七季高點、淨利76.91億元 連五季賺錢

面板大廠群創（3481）13日公布第3季財報，儘管受上半年品牌客戶提前拉貨影響，單季營收微幅下滑，但在產品組合高值化帶動下，毛利率逆勢攀升至14.9%，加上業外收益挹注，推升歸屬母公司業主淨利76.91億元，季增69.7%，每股純益0.96元，累計已連續五個季度維持獲利。

神基法說會／拿下歐美無人機大單 全年營收將有低雙位數成長

神基（3005）13日舉行法說會，展望後市，神基董事長黃明漢表示，2026年全年獲利接近持平去年，營收成長會高於5-10%，有低雙位數增長。此外，神基無人機業務將開花結果，黃明漢透露，公司無人機業務已接到兩個新案子，分別是美、歐客戶，預期無人機業務將占明年營收5-10%。

國泰金下午4點半召開重訊記者會 說明關係人交易

台灣證券交易所公告．國泰金（2882）於今日16時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由副總經理石敏宏說明關係人交易事宜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。