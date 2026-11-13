神基法說會／拿下歐美無人機大單 全年營收將有低雙位數成長

神基（3005）13日舉行法說會，展望後市，神基董事長黃明漢表示，2026年全年獲利接近持平去年，營收成長會高於5-10%，有低雙位數增長。此外，神基無人機業務將開花結果，黃明漢透露，公司無人機業務已接到兩個新案子，分別是美、歐客戶，預期無人機業務將占明年營收5-10%。

展望本季，黃明漢坦言，第4季與消費性商品相關的業務表現不會好，整個業界大環境皆是同樣情況，但神基強固電腦業務將維持強勢表現，整體而言，本季營收將跟第3季相似。

在利潤表現方面，神基今年第3季毛利率29.4%，季減2.3個百分點，相較神基近幾季平均三成以上毛利率有所下滑。

對此，神基指出，主要是因上季毛利率較低的消費性產品出貨較多，加上部分強固電腦訂單提前於第2季出貨，導致整體毛利率下滑。不過，由於公司預期本季毛利率較高的強固型業務出貨比重將提高，在產品組合優化下，因此看好第4季毛利率將較上季提升，回到前兩季正常狀況。

神基累計今年前三季營收322.52億元，年增10.7%。稅後純益39.46億元，增加0.1%，每股純益6.32元；神基今年第3季營收114.31億元，年增17%。稅後純益12.86億元，年減2.1%，每股純益達2.06元。

神基今年10月營收35.23億元，月減10.7%、年增5.5%；累計神基今年前十個月營收為357.8億元，年增10.2%，為同期新高紀錄。