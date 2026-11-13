貿聯財報／第3季創新高、EPS 21.93元 前三季 EPS 超越去年全年

貿聯-KY（3665）13日公布第3季營運表現創新高，單季每股稅後純益（EPS） 21.93元、營業利益率20.78%，前三季EPS超越去年全年。

貿聯表示，第3季營收及獲利續創佳績，受惠於AI資料中心及半導體設備相關業務需求持續成長，第3季合併營收達278.75億元，季增20%、年增51%，連續第七季創下單季新高。產品組合優化帶動毛利率提升至32.53%，為歷史次高；同時，隨營運規模擴大，營業費用率降至11.75%，反映規模經濟及營業槓桿效益。

貿聯第3季營業利益率達20.78%，稅後淨利率為15.4%，單季EPS為21.93元，三項指標均創歷史新高。累計前三季EPS達48.77元，已超越去年全年水準，為全年營運奠定良好基礎。

貿聯指出，已經完成Interplex Datacom併購，第4季將反映完整合併貢獻：已於9月23日完成Interplex Datacom併購交割，並自交割日起納入合併報表。Interplex Datacom在高速交換器機殼等AI資料中心相關應用具備重要的技術及供應鏈地位，近期營運表現亦優於併購宣布時的預期。由於第3季僅認列交割後七天的營運貢獻，其影響尚未完整反映於當季財務數字。

至於10月為首個完整合併月份，帶動當月合併營收達118.46億元、年增80%，再創單月歷史新高。隨第4季開始完整納入Interplex Datacom營運成果，其對集團營收規模、AI資料中心業務占比及整體解決方案能力的貢獻，預期將進一步顯現。

在各個部門表現方面，一，工業用部門：半導體設備業務持續強勁成長並續創新高，季增11%、年增70%，表現尤為亮眼。

二，資訊數據部門，HPC業務連續11季實現季成長，且季增幅度再度擴大，季增30%、年增61%。占整體營收比重再次回升至48%，隨著Interplex納入，未來營收比重將再創新高。

三，車用部門，整體車用業務呈現季減5%、年增11%，占整體營收比重降至8%的歷史新低水準。四，電器部門，適逢上一季季中納入墨西哥PAS合併案，成功拓展美國與墨西哥大型白色家電品牌客戶群，帶動業務大幅成長，季增21%、年增66%。