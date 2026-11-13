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中華化財報／前三季0.42億元 EPS 0.99 半導體占比升溫 獲利倍數成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）今日公告前三季財報。第3季單季稅後純益0.42億元，去前同期1,936，年增2,070.2%，每股純益（EPS）0.33；前三季稅後純益1.27億元，去年同期3,582（千元）年增3,446.2%，EPS 0.99元，獲利倍數成長。

法人指出，中華化電子級硫酸新產線去年處於密集驗收階段，投入費用較多，致去年同期獲利表現接近損平。今年則因新產線5月起正式對大客戶出貨，加上美、伊衝突推升硫磺及硫酸報價，以及軍工特化品標案挹注，獲利較去年同期顯著躍升。

中華化先進製程電子級硫酸產線，已於今年通過客戶驗證、開始貢獻營收；法人預估，隨先進製程硫酸占比逐步放大，明年半導體先進製程硫酸佔營收比重可望達電子級硫酸之四成以上。

隨客戶對高純度硫酸使用需求放大，公司也持續規劃開拓產能。中華化先前公告現金增資發行普通股案，用於償還銀行貸款、購置機器設備及充實營運資金。

除電子級硫酸外，中華化旗下特化品，也陸續傳出新進度。中華化近年將特化品應用範圍，延伸至高頻樹脂相關材料、航太燃油、工程塑料單體及軍工應用，並陸續貢獻營收。法人指出，中華化已取得軍工特化品標案，並將延至第3季出貨，更已取得客戶第2批訂單，未來具一定訂單能見度。

中華化 財報 EPS

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