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關注11月17日輝達財報 野村投信：台灣供應鏈核心地位難取代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
黃仁勳一併辭去輝達執行長和董事兩職。路透
黃仁勳一併辭去輝達執行長和董事兩職。路透

仁勳辭去輝達總裁、執行長及董事職務。野村投信表示，AI產業進入信心壓力測試，短線面臨領導權交接與估值衝擊，但是否演變為景氣反轉，仍取決於資本支出與訂單變化。信心衝擊不等於需求崩潰，尤其台灣具備供應鏈核心地位，難以被輕易取代，看好AI長期趨勢的投資人，可透過定期定額分散進場時點。

野村投信指出，黃仁勳對技術創新與規格升級影響深遠，離任帶來的風險溢價上升，可能沿半導體、先進封裝，傳導至AI伺服器、散熱與電源族群，牽動台股權值股及投資情緒。不過，台灣完整供應鏈在先進製程、量產與系統整合上的優勢，難因單一企業人事異動而被取代。短期可觀察晶圓代工龍頭、先進封裝與AI伺服器族群是否同步波動，並對照訂單與出貨，辨別股價反應與基本面的差異。

從美股反應來看，部分競爭晶片股走強，顯示市場重新評估競爭格局；美債殖利率攀升與油價上漲引發的通膨疑慮，也加重科技股估值壓力。黃仁勳過往曾遊說美國政府放寬對中國晶片出口限制，後續美中科技政策值得關注。若科技限制擴大，促使業者分散零組件採購，具備替代技術與海外產能的台廠有望爭取轉單。

展望未來，野村投信表示，後續應追蹤新執行長人選、CUDA生態系、產品路線圖及客戶信心。輝達將於美國時間11月17日公布第三季財報，資料中心營收、毛利率、產品供應、訂單與管理層指引，均為觀察重點。

若AI硬體升級或資料中心建置節奏放緩，短期可能遞延供應鏈營收，但也可能讓大型雲端服務供應商（CSP）有時間消化既有投資，減輕現金流壓力，判斷AI景氣仍須觀察CSP資本支出計畫與輝達訂單有無下修，不宜將短期股價修正直接視為需求衰退。投資人可依風險承受度，以定期定額維持布局紀律，並持續檢視基本面與配置比重。

輝達 野村投信 財報

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