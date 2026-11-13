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黃仁勳事件效應 群益：ASIC 相關供應鏈可能受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
輝達前執行長黃仁勳。路透
輝達前執行長黃仁勳。路透

黃仁勳請辭輝達執行長等三職務後，可能直接受惠的是CSP廠，由於其規模龐大且透過長期策略合約提前鎖定產能，預估未來資料中心建置路線較不受影響。目前CSP廠多轉往自研ASIC，未來若NVIDIA營運不確定性導致其市占率下滑，相關ASIC平台將可望直接受惠。群益投顧認為，AI ASIC業務展望正向下，看好聯發科（2454）、創意（3443）及世芯-KY（3661）。

聯發科AI ASIC 業務的營益率高於公司平均，第二個AI ASIC客戶與專案將於2028年開始貢獻營收。AI ASIC業務的毛利率低於公司平均，但從2026年第4季開始，對營益率有正向幫助，AI ASIC業務的營益率高於公司平均，但由於其他業務有漲價，所以無法量化差異。

世芯-KY新客戶加入，挹注2027年營運成長。受惠北美CSP客戶N3 AI 加速器量產，2026年營運大幅成長。2027年除既有N3專案持續放量外，美系新客戶約10億美元專案預計自2027年第2季起貢獻量產營收，將推動營收及獲利進一步成長。中長期N2 AI加速器亦持續推進，預計2028年進入量產，成為下一階段成長動能。

創意客戶自研N3 CPU在2026下半年放量後，2027年為完整年度貢獻。因應Agentic AI與深度推論架構，客戶新平台將CPU與TPU配置比從過往1：4提升至1：2，推升CPU需求總量。預估該CPU出貨量將由2026年的125萬顆大幅升至2027年約400萬顆。另一成長動能為北美車用客戶，預計將採用台積電（2330）N3E先進製程，預估北美車用專案將於2027下半年加入，顯著優化產品獲利結構；此外，新的CoWoS訂單也增加。

黃仁勳 群益 ASIC

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