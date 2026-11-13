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騰勢上櫃倒數！11月16日開放競拍 前三季 EPS 3.35元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
凱基證券主辦輔導的騰勢股份有限公司舉辦上櫃前業績發表會，預計於12月上旬掛牌。（左起）凱基證券董事長許道義、騰勢董事長張智翔、凱基證券資本市場部主管陳權澤。凱基證券／提供
凱基證券主辦輔導的騰勢股份有限公司舉辦上櫃前業績發表會，預計於12月上旬掛牌。（左起）凱基證券董事長許道義、騰勢董事長張智翔、凱基證券資本市場部主管陳權澤。凱基證券／提供

騰勢（7889）預計將於2026年12月1 日掛牌上櫃，將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，預計11月16日上午9時至下午2時，於證交所「有價證券競價拍賣系統」以網際網路方式開始投標，投標期間為2026年11月16日至2026年11月18日，底價為每股新台幣43.86元，競拍張數1,404張。

騰勢2026年第3季單季營收達2.14億元，年增5.5％，營業利益達0.29億元，稅後歸屬於母公司淨利新台幣0.23億元， EPS為1.11元，年增率分別為81.5％、81.8％、76.2％，展現本業獲利成長的爆發力。累計2026年前三季營收達6.72億元、營業利益0.89億元，年增率分別為10.5％、15.3％，稅後歸屬於母公司淨利0.70億元， EPS為3.35元，年增率分別為12.2％、8.4％。

10 月單月營收達 7,273萬元，較上月成長 3.6％，年增 2.5％；累計 2026 年前 10 月營收達7.45億元，年增9.7％。

隨著時間邁入第4季，騰勢表示，針對即將到來的電商年度盛會「雙 11」、「雙 12」以及歲末年節送禮檔期，公司已備妥充沛產能與多元銷售組合，包括新升級版膠原蛋白、運動族群的肌酸與植物蛋白粉等，皆將陸續上檔推出。騰勢期待第4季雙 11 與雙 12 大檔接續登場，旺季效應將進一步推升營運動能，全年度本業獲利將有機會再創增高。

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東聯（1710）12日公告前三季財報。第3季單季稅後純益2.83億元，較去年同期由虧轉盈，並延續第2季以來的獲利表現，每股純益（EPS）0.32元；前三季累計也正式轉盈，稅後純益1.77億元，每股純益0.2元。

調整後獲利超前有助提升股息發放 法人調升中信金目標價

中信金（2891）自行結算前十月調整後獲利年增121%，法人預期，2027年淨利息收入及手續費收入維持成長，加上可分配盈餘充沛，有助於提升現金股息發放水準達3元以上，換算殖利率約4%，調高目標價。

記憶體事業挹注 美而快第3季單季轉盈 EPS 1.53元

美而快國際股份有限公司（5321）於12日公告第3季財報暨10月合併營收，第3季合併營收達9.04億元，季增68.67%，年增28.39%；歸屬母公司稅後純益 0.91億元，單季轉虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）1.53元。10月合併營收達4.04億元，月增2.2%，年增75.9%，續創歷史單月新高。

財報表現超靚 法人調升這檔低價 PCB 股評等及目標價

敬鵬（2355）第3季受惠本業營運及業外收益表現優於預期，每股稅後純益（EPS）達1.3元，繳出亮麗成績單，前三季獲利已超越去年全年水準，法人預期，第4季營運動能持續向上，調高投資評等、獲利預估值及目標價。

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