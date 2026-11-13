聽新聞
0:00 / 0:00
騰勢上櫃倒數！11月16日開放競拍 前三季 EPS 3.35元
騰勢（7889）預計將於2026年12月1 日掛牌上櫃，將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，預計11月16日上午9時至下午2時，於證交所「有價證券競價拍賣系統」以網際網路方式開始投標，投標期間為2026年11月16日至2026年11月18日，底價為每股新台幣43.86元，競拍張數1,404張。
騰勢2026年第3季單季營收達2.14億元，年增5.5％，營業利益達0.29億元，稅後歸屬於母公司淨利新台幣0.23億元， EPS為1.11元，年增率分別為81.5％、81.8％、76.2％，展現本業獲利成長的爆發力。累計2026年前三季營收達6.72億元、營業利益0.89億元，年增率分別為10.5％、15.3％，稅後歸屬於母公司淨利0.70億元， EPS為3.35元，年增率分別為12.2％、8.4％。
10 月單月營收達 7,273萬元，較上月成長 3.6％，年增 2.5％；累計 2026 年前 10 月營收達7.45億元，年增9.7％。
隨著時間邁入第4季，騰勢表示，針對即將到來的電商年度盛會「雙 11」、「雙 12」以及歲末年節送禮檔期，公司已備妥充沛產能與多元銷售組合，包括新升級版膠原蛋白、運動族群的肌酸與植物蛋白粉等，皆將陸續上檔推出。騰勢期待第4季雙 11 與雙 12 大檔接續登場，旺季效應將進一步推升營運動能，全年度本業獲利將有機會再創增高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。