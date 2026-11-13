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東聯財報／前三季純益1.77億元 EPS 0.2元 轉虧為盈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

東聯（1710）12日公告前三季財報。第3季單季稅後純益2.83億元，較去年同期由虧轉盈，並延續第2季以來的獲利表現，每股純益（EPS）0.32元；前三季累計也正式轉盈，稅後純益1.77億元，每股純益0.2元。

東聯今年第2季起扭轉連續數季虧損局面，第3季進一步擴大獲利，主要受惠乙二醇（EG）供需趨緊，產品行情及營運表現改善。展望第4季，東聯對EG市況維持樂觀看法，預期供應緊俏格局將持續支撐價格。

東聯日前指出，目前中東EG運輸受阻，難以大規模流入最大消費市場中國大陸，使中國EG供應持續吃緊，預期此一市況將延續。東聯也據此調高兩岸EG廠開工率，林園廠開工率提升至90%，揚州廠則達滿載。公司並評估，即使中東戰事告一段落，當地生產設備已遭破壞，若要恢復戰前供應水準，至少仍需要半年時間。

除EG本業外，東聯持續推進特化品及電子化學品的客戶認證與商業化，目標2028年電子級化學品營收占比達10%。東聯表示，目前電子化學品主要包括高純度二氧化碳（CO2），以及DB、MEA、TEA等電子級溶劑原料，產品均已間接供應半導體終端客戶，其中DB、MEA、TEA更是國內獨家供應。

東聯目前特化品及氣體產品營收占比已達約六成，EG則降至四成。公司設定2028年營收結構目標，EG占比進一步降至25%，電子化學品提升至10%，特化品及氣體產品則提高至65%，持續降低對傳統EG產品的依賴，推動產品組合朝高附加價值方向轉型。

東聯 財報 EPS

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