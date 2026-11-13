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調整後獲利超前有助提升股息發放 法人調升中信金目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
圖為中信金控總部。圖／中信金控提供
圖為中信金控總部。圖／中信金控提供

中信金（2891）自行結算前十月調整後獲利年增121%，法人預期，2027年淨利息收入及手續費收入維持成長，加上可分配盈餘充沛，有助於提升現金股息發放水準達3元以上，換算殖利率約4%，調高目標價。

大型本國投顧分析，中信金10月稅後純益53.1億元，累計前十月稅後純益686億元，若加計銀行、壽險的透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票資本利得803億元，前十月調整後純益1,489 億元，年增121%，超越市場預期。

中信金先前表示，2026年現金股息配發仍需考量明年各業務成長規劃及壽險上繳獲利需視主管機關規定，法人表示，考量第3季每股淨值季增3.3%至35.5 元，推估其他權益仍維持超過700億元。

若年底其他權益仍維持正數，則先前提列特別盈餘公積315億元將迴轉至2026年可分配盈餘，預估將超過2,000億元水準。

法人上修中信金調整後獲利30%，以反映前十月表現優於預期，並上修2026年預估每股現金股息達3至3.25元，高於目前市場平均水準，預計股息配發來源由銀行、壽險及其他子公司獲利上繳、金控銀行借款。

中信金 法人 股息

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