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記憶體事業挹注 美而快第3季單季轉盈 EPS 1.53元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

美而快國際股份有限公司（5321）於12日公告第3季財報暨10月合併營收，第3季合併營收達9.04億元，季增68.67%，年增28.39%；歸屬母公司稅後純益 0.91億元，單季轉虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）1.53元。10月合併營收達4.04億元，月增2.2%，年增75.9%，續創歷史單月新高。

美而快指出，孫公司維克樂科技（V-color）記憶體模組自8月正式出貨並開始認列營收，帶動集團第3季營運轉盈，未來將持續推進「記憶體模組＋電商」雙核心事業布局。目前電子業務訂單能見度已延伸至2027年第1季，公司預期第4季整體營運可延續第3季成長力度，帶動全年獲利轉正。

美而快表示，隨著AI應用、高效能運算及資料處理需求持續成長，記憶體市場朝高容量、高速度及高穩定性方向發展，尤其AI PC、工作站及伺服器等應用持續推升高效能記憶體升級需求。V-color針對電競市場布局高頻率、低延遲產品，工作站及伺服器市場則聚焦高容量與穩定性，透過多元產品組合掌握市場成長商機。

V-color持續投入高效能記憶體產品研發及專利技術布局，推進新一代OLED DDR5記憶體產品及專利技術布局，透過與主機板BIOS整合，即時呈現記憶體速度、電壓及溫度等資訊，並結合客製化PCB與散熱設計，強化產品差異化及使用體驗。未來將持續開發支援Intel及AMD雙平台的新產品，依不同客戶及應用市場需求調整產品規格，逐步擴充高效能記憶體產品線，提升V-color品牌競爭力。

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美而快國際股份有限公司（5321）於12日公告第3季財報暨10月合併營收，第3季合併營收達9.04億元，季增68.67%，年增28.39%；歸屬母公司稅後純益 0.91億元，單季轉虧為盈，每股稅後盈餘（EPS）1.53元。10月合併營收達4.04億元，月增2.2%，年增75.9%，續創歷史單月新高。

財報表現超靚 法人調升這檔低價 PCB 股評等及目標價

敬鵬（2355）第3季受惠本業營運及業外收益表現優於預期，每股稅後純益（EPS）達1.3元，繳出亮麗成績單，前三季獲利已超越去年全年水準，法人預期，第4季營運動能持續向上，調高投資評等、獲利預估值及目標價。

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