財報表現超靚 法人調升這檔低價 PCB 股評等及目標價

敬鵬（2355）第3季受惠本業營運及業外收益表現優於預期，每股稅後純益（EPS）達1.3元，繳出亮麗成績單，前三季獲利已超越去年全年水準，法人預期，第4季營運動能持續向上，調高投資評等、獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，敬鵬順利反應原料成本及產品組合優化，帶動第3季毛利率提升至20.5%，加上匯兌利益挹注近1億元，單季稅後純益5.3億元，季增196.6%、年增617.9%，累計前三季稅後純益9.6億元，年增152.6%，EPS達2.4元。

展望第4季營運，隨人工智慧（AI）產能供應不求外溢效益持續顯現，加上原料緊缺，下游車用客戶漲價接受度提升，敬鵬目前訂單遠大於供給，營收成長力道端視銅箔基板、鑽針等原料供應狀況而定，法人預估，營收可季增15%至20%，毛利率及獲利更上一層樓。

法人指出，敬鵬泰國新廠預計2026年底前完工，2027年上半年開始貢獻營收，不僅供應單一客戶或單一產品，為因應未來營運發展需求，近日通過68.2億元泰銖投資案，預計2026年至2029年進行產能擴充的設備購置計畫。