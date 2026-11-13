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都是運價惹得禍？大成鋼第3季毛利率下滑 爆量大跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

不鏽鋼與鋁捲板生產通路商大成鋼（2027）公布第3季財報，雖然營收373.71億元，季增3.81%，但營業毛利季減8.87%，毛利率下滑3.72個百分點，每股純益(EPS)1.59元。營收上升但獲利不增反降，引發失望賣壓，大成鋼13日盤中重挫逾9%，並爆出逾五萬張大量。

大成鋼第3季財報出爐，營收373.71億元，季增3.81%，營業毛利卻由第2季的109.76億下降至100.03億，季減8.87%，毛利率由第2季的30.49%降至26.77%；營業利益64.99億，季減14.46%，營益率由21.11%降至17.39%。

不過從毛利率跟營益率來看，都是季減3.72個百分點，代表營業費用負擔占營收比重沒有明顯惡化，營業利益下降的主因仍是毛利減少。

根據元大投顧8月中發布的報告指出，預期第3季大成鋼毛利率為27.6%，季減 2.9 個百分點主因海運費漲幅超過 100%，如今財報出爐，毛利率比預期下滑約1個百分點，引發市場失望賣壓。

觀察第3季SCFI運價指數，運價持續上漲維持高檔，推升銷貨成本，侵蝕獲利，不過法人認為，後續將逐步轉嫁給下游業者。長期來看，美國鋼鋁關稅維持50%，當地供給吃緊，但企業回流美國設廠、AI資料中心建置都帶動鋼鋁需求，加上資料中心對不鏽鋼管材規格要求較嚴謹，美國當地僅大成鋼可供應，都將維持大成鋼成長動能。

大成鋼今一度大跌至44.25元，下跌近9%，回測前低，成交量也暴增至5.6萬張。

大成鋼 運價 毛利率

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