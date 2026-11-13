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黃仁勳請辭掀AI版圖變局？聯發科領ASIC強攻 但「這兩點」才是關鍵

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股早盤不畏美股收黑及黃仁勳離開輝達的消息，強彈逾千點，聯發科開盤即漲停，鎖在4235元，助大盤收復44,000點大關。記者余承翰／攝影 余承翰
台股早盤不畏美股收黑及黃仁勳離開輝達的消息，強彈逾千點，聯發科開盤即漲停，鎖在4235元，助大盤收復44,000點大關。記者余承翰／攝影 余承翰

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳請辭震撼全球AI產業，市場重新評估AI晶片競爭版圖，ASIC客製化晶片商機再受矚目。台股13日聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）跳空漲停，帶動M31（6643）、智原（3035）、巨有科技（8227）、安國（8054）、凌陽（2401）等ASIC概念股盤中一度同步亮燈，AI供應鏈資金輪動焦點轉向ASIC族群。雖近午聯發科漲停打開，族漲勢也同步縮減，創意、世芯仍強鎖漲停。

美股方面，輝達人事震盪引發市場關注，競爭對手超微（AMD）與博通（Broadcom）12日分別大漲5.9%、5.5%。黃仁勳已辭去輝達總裁、執行長及董事職務，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，董事會同步啟動正式接班人選遴選。市場憂慮領導層更迭可能影響產品策略、客戶關係及AI投資布局，也讓ASIC與其他AI晶片供應商的競爭機會重新受到檢視。

台灣IC設計業者中，聯發科、世芯及創意是客製化晶片布局的重要代表。聯發科積極拓展資料中心AI加速器市場，世芯與亞馬遜合作開發自研AI晶片，創意則深耕ASIC設計服務。隨著Google、亞馬遜、微軟及Meta等大型雲端服務供應商（CSP）積極發展自研晶片，台廠可望受惠於客製化設計需求增加。

聯發科的AI加速器業務更已開始進入出貨階段。聯發科第3季合併營收1,680.58億元，季增10.4%、年增18.3%，每股稅後純益17.50元。公司預期首款AI加速器專案2027年營收可達原目標區間上緣，約160億美元，約占全球AI加速器ASIC市場20%，成為未來重要成長引擎。智慧終端平台第3季出貨年增63%，資料中心相關電源管理IC業務也持續成長，顯示聯發科正從既有智慧裝置市場，進一步拓展至AI資料中心。

不過，ASIC並非GPU的直接替代品。GPU具備架構彈性及成熟軟體生態系，仍是AI訓練與多元運算的重要平台；ASIC則針對特定工作負載客製化設計，在大規模部署時有機會改善功耗、成本及運算效率。CSP業者發展自研晶片，更多是為了分散供應來源、優化運算成本，而非全面放棄GPU。

市場後續真正需要觀察的是兩大關鍵。首先是CSP資本支出與ASIC專案量產進度。Google、亞馬遜、微軟及Meta是否持續擴大資料中心投資，以及客製化晶片能否從設計、投片順利進入大規模量產，將決定ASIC商機能否轉化為實際訂單。黃仁勳請辭雖引發市場重新評估輝達競爭優勢，但目前尚不能據此認定客戶訂單已經轉向。

其次是設計服務業者的獲利品質。以創意為例，NRE委託設計服務反映新專案開發進度，Turnkey量產服務則能隨晶片出貨擴大營收規模。不過，量產營收增加不代表獲利同步等比例成長，毛利率、營益率及產品組合變化，都是判斷成長品質的重要指標。

整體而言，黃仁勳請辭帶來的是AI晶片競爭版圖重新評價的契機，聯發科等台廠也因CSP自研晶片需求而獲得市場關注。但ASIC行情能否從短線資金輪動，進一步轉化為長期成長動能，最終仍要回到客戶資本支出、專案量產與企業獲利表現。

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