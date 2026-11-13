有意識的太陽發威？華通再鎖漲停

HDI大廠蘋果與低軌衛星龍頭PCB供應商華通（2313）跌深反彈今日再鎖漲停215.5元。外界熱議全球首富馬斯克（Elon Musk）拋出「有意識的太陽」（sentient sun）對華通業績的挹注。

特斯拉執行長馬斯克日前在社群平台 X 上宣布，旗下 SpaceX 正積極推進 「Starmind」太空人工智慧衛星計畫，並宣稱要在太空中打造一顆「有意識的太陽」（sentient sun）。為了實現這個願景，SpaceX 已向德國設備商 Singulus 訂購了年產能高達 100GW的異質接面（HJT）太陽能電池製造設備，準備在德州建立產能，試圖把 AI 資料中心直接搬到太空運算。

上述計畫點燃了市場對「太空 AI」與「低軌衛星供應鏈」的強烈想像空間， 馬斯克計畫透過大量的太空太陽能板直接為軌道上的 AI 衛星（如 Starmind AI1）提供龐大電力，以支援高階運算需求（例如輝達的 Rubin 晶片架構）。

華通身居 SpaceX 低軌衛星與太空板核心供應商（市占率極高）的華通，因應客戶在衛星板與資料中心光模塊的強勁擴產與升級需求，動能備受市場矚目。在題材與基本面買盤同步湧現下，推升華通股價強勢攻上漲停，成為低軌衛星族群的指標。