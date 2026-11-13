股后換人當！創意跳空漲停逼近天價 AI ASIC 三大專案成長動能曝光

創意（3443）AI ASIC題材持續發酵，搭配法人看好未來數年客製化CPU專案挹注，13日股價跳空漲停，衝上8,645元，超越川湖（2059）登上台股股后，展現強勁反彈氣勢。

創意今日開盤即展現強勢，股價跳空漲停來到8,645元，不僅重新站回8,000元關卡，更超越川湖，躍居台股股后。對照11月6日台股遭遇重挫時，創意盤中最低一度下探5,765元，短短數個交易日便大幅反彈，距離10月7日創下的歷史盤中高價8,750元也僅一步之遙。

反觀原本的股后川湖，今日開高至8,390元後走勢轉弱，盤中震盪翻黑，進一步跌破8,000元關卡，讓出股后寶座。兩檔高價股走勢形成鮮明對比，也凸顯市場資金對AI ASIC相關供應鏈的關注。

創意股價強勢表現背後，法人看好的是AI晶片客製化需求持續擴大，以及多項CPU專案陸續進入量產階段。創意第3季營收188億元，季增35%、年增118%，EPS 16.95元，優於法人預期，主要受惠多位CPU客戶提前拉貨，帶動營收與獲利同步成長。

展望2027年，法人指出，Google Axion CPU、微軟Cobalt 200、Horizon，以及特斯拉AI5等專案，預期將持續挹注營收，成為創意未來營運的重要成長來源。進一步看到2028年，AWS Graviton CPU專案也被法人視為另一項重要動能。

法人分析，AWS Graviton除了應用於Trainium AI伺服器，也逐步擴大至一般伺服器，隨著應用範圍拓展，後續出貨量可望進一步提升，為創意帶來更強勁的長期成長空間。

從營運模式來看，創意是台灣第一家專業SoC／ASIC設計服務公司，最大股東為台積電（2330），持股逾三成，雙方具有深厚的策略合作關係。創意業務主要分為NRE委託設計服務，以及Turnkey量產服務兩大類，前者提供晶片設計開發並收取一次性費用，後者則負責將完成設計的晶片送交台積電投片量產，並延伸至封裝測試。

近年創意營收快速成長，主要來自北美雲端服務供應商（CSP）客製化CPU專案進入大規模量產。隨著AI伺服器需求持續擴張，客製化晶片從設計開發走向實際出貨，Turnkey業務的放量也成為推升營收的重要關鍵。

在AI運算需求持續演進、雲端業者積極發展自研晶片之際，創意能否將目前的專案優勢轉化為持續性的量產動能，以及2027年至2028年新案的實際貢獻進度，將是市場後續觀察焦點。