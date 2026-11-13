美時財報／前三季 EPS 4.18元 第3季意外轉虧 業外表現拖累獲利

美時（1795）12日夜間公布第3季財報，受惠併購Alvogen及B2B業務成長，前三季營收248.18億元、年增74%，創歷史新高，但獲利表現不如市場預期，前三季每股純益（EPS）4.18元，低於上半年4.65元，推算第3季單季EPS為負0.47元，意外由盈轉虧。

美時前三季稅後純益11.01億元，營業毛利126.08億元，毛利率約50.8%，營業利益51.50億元，營業利益率約20.8%。不過，前三季稅前淨利僅15.59億元，與營業利益相差35.91億元，反映業外收支對整體獲利造成明顯拖累。

美時表示，前三季調整後EBITDA（稅息折舊及攤銷前利益）達83億元，年增35%，反映併購Alvogen後營運規模持續擴大。然而，營收與調整後EBITDA成長，未能同步反映在稅後淨利，併購後的財務結構、相關成本及業外損益變化，成為市場關注焦點。

美時總經理Petar Vazharov表示，公司持續推動資本結構優化，並看好美國市場兩項重點產品已進入上市前最後階段，合計目標市場規模約30億美元，可望近期取得美國食品藥物管理局（FDA）最終核准，未來將挹注營收、獲利及現金流，並有助降低財務成本。

在新產品布局方面，美時cabozantinib 505(b)(2)新藥申請，以及diazoxide choline學名藥申請，均已獲美國FDA受理。其中，diazoxide choline由美時以唯一首家申請者身分提出，未來有機會取得180天學名藥市場獨占期，成為美國市場後續成長動能。

亞洲市場方面，美時取得韓國UroVaxom產品權利，並收購Sandoz菲律賓業務，擴大區域營運規模。同時，透過與Alvotech合作，新增兩項生物相似藥候選產品，使開發專案增加至11項，合計目標市場規模約310億美元，持續擴充產品組合。