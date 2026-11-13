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晉弘財報／第3季轉盈、單季 EPS 0.26元 布局手術機器人明年商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晉弘（6796）公布第3季財報，受惠營收規模擴大，稅後純益1,037萬元，年增3.81倍，每股純益（EPS）0.26元，優於去年同期的0.06元；前三季稅後虧損1,123萬元，較去年同期虧損2,604萬元明顯收斂，每股虧損0.28元。公司表示，將持續推動醫療耗材轉型，並看好2027年拋棄式內視鏡微型鏡頭模組逐步擴大營收貢獻。

晉弘表示，公司自2024年起推動營運轉型，除擴增內視鏡產品線，也納入晉昇智能感測及聯讚精密兩家子公司，逐步擴大營收基礎。由於高用量、低單價的耗材型產品占比提升，壓抑整體毛利率，未來將透過擴大營收規模、優化產品組合及控管營業費用，改善獲利能力。

產品布局方面，晉弘將以三大方向推動成長，包括軟式內視鏡、硬式內視鏡及拋棄式內視鏡專用微型鏡頭模組。其中，軟式內視鏡持續拓展泌尿科、耳鼻喉科、急重症及呼吸照護等應用；硬式內視鏡則聚焦關節手術與運動醫學市場。

值得注意的是，晉弘正積極布局拋棄式內視鏡微型鏡頭模組，並將相關技術延伸至手術機器人領域，涵蓋泌尿科手術、膽道疾病診斷與治療，以及腸胃科、心臟科等應用。

公司表示，目前已切入多家客戶的產品開發與應用領域，展望2027年，隨著客戶終端產品陸續完成取證並展開市場推廣，預期將擴大產品應用範圍及市場滲透率，帶動醫療耗材業務成長，逐步貢獻營收與獲利。

海外市場方面，晉弘內視鏡系列產品已在全球48個國家取得上市許可，未來將持續推動新市場取證、客戶導入及商業化進程，並結合兩家子公司的技術與製造資源，擴大國際客戶合作機會。

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