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金色三麥財報／前三季每股純益4.64元 穩健推進品牌投資布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
金色三麥業績發表會。由總經理葉淑芬說明營業狀況。聯合報系資料照
金色三麥業績發表會。由總經理葉淑芬說明營業狀況。聯合報系資料照

連鎖餐飲集團金色三麥（7757）公布2026年第3季合併財務報表，累計前三季合併營收17.33億元，營業毛利9.35億元，毛利率達53.97%；營業利益1.42億元，營業利益率8.18%，稅後純益1.12億元，每股盈餘（EPS）4.64元。

面對餐飲市場競爭與消費型態轉變，公司表示，將持續深化多品牌經營策略，透過產品創新、營運效率優化及智慧科技應用，強化整體經營體質，為長期獲利與永續成長奠定基礎。

金色三麥以精釀啤酒與特色餐飲為核心，建立兼具產品差異化與品牌體驗的經營模式，透過餐飲與酒類產品的整合優勢，滿足消費者多元的聚餐與社交需求。集團持續強化產品研發、供應鏈管理及門市營運效率，並透過會員經營與服務優化，提升顧客黏著度與品牌競爭力。

在營運管理方面，集團持續檢視各品牌及門市的經營表現，依據市場需求調整產品組合與服務模式，期望透過資源整合與營運流程優化，提升整體經營效益，維持穩健的獲利基礎。

面對消費者對餐飲體驗與生活風格日益多元的需求，金色三麥持續透過不同品牌定位，拓展多元消費場景。除金色三麥既有的歡聚餐飲市場外，旗下微兜petit doux、SPORTS NATION及新品牌三麥茶樓，分別從女性生活風格、運動娛樂及台灣茶文化切入，滿足不同客群的用餐需求。

其中，三麥茶樓以創新茶料理與茶飲體驗，拓展年輕族群及重視生活質感的消費市場；SPORTS NATION則持續結合運動賽事與餐飲娛樂，強化品牌特色。透過多元品牌定位與差異化經營，集團期望擴大消費客群，降低對單一消費場景的依賴，建立更具韌性的營運結構。

在數位轉型方面，金色三麥持續將智慧科技應用於門市營運與消費者體驗，從智慧取酒牆、互動遊戲，到AI桌邊服務生及AI巡店等應用，逐步探索科技與餐飲服務整合的可能性。

透過數位工具輔助服務流程、提升消費者互動參與感，集團期望在維持餐飲服務溫度的同時，優化人力運用及門市管理效率，並藉由創新體驗強化品牌差異化，提升顧客滿意度與回訪意願。

展望後續營運，金色三麥將持續以提升經營效益與品牌競爭力為核心，在既有門市改裝升級、新品牌發展及數位科技應用之間進行資源整合。隨著新品牌逐步成熟、門市營運模式持續優化，集團期望發揮多品牌經營綜效，擴大營運規模並提升資源運用效率。

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