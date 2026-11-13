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鴻海上季獲利締新猷 EPS 5.51元
鴻海（2317）昨（12）日公布第3季稅後純益775.24億元，創單季新高，季增29%，年增34%，每股純益（EPS）5.51元，主要受惠輝達與蘋果兩大客戶產品出貨旺；前三季稅後純益1,874.17億元，寫同期新高，年增30%，EPS 13.35元。
鴻海第3季毛利率6.02%，季減0.1個百分點，年減0.33個百分點；營業利益1,153.5億元，季增22%，年增64%；營益率3.83%，季增0.07個百分點，年增0.4個百分點；淨利率2.57%，季增0.2個百分點，年減0.23個百分點。
累計前三季毛利率6.1%，年減0.18個百分點；營業利益2,858.02億元，年增65%；營益率3.73%，年增0.57個百分點；淨利率2.45%，年減0.18個百分點。
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