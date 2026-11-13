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華碩示警PC市場逆風 未來幾季獲利恐承壓

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。 路透
華碩。 路透

華碩（2357）昨（12）日舉行法說會，示警本季到明年上半年，PC產業將面臨逆風，惟伺服器業務仍持續看增。

華碩第3季在PC、伺服器兩大業務共同發力下，單季獲利續創歷史新高，惟本季PC市況不妙，「雙引擎」策略驅動成長恐面臨轉折。

華碩預估，本季PC業務營收季減15%，年增15%；零組件業務季減10%，年減15%；伺服器業務季增100%，年增280%。

華碩財務長吳長榮坦言，本季到明年上半年PC市場可能面臨數季產業需求逆風，主因市場需求及零組件成本波動，可能會讓市場需求與定價陷入比較混亂的情境，使得華碩未來幾季PC業務獲利承壓。

華碩共同執行長許先越預期，2027年整體PC市場恐下滑10%到15%，若以上、下半年來看，上半年會掉得比較兇，下半年開始會慢慢回升。

許先越分析，面對市況下行，華碩要維持市占率，必須靠公司研發實力及對未來趨勢掌握，例如華碩與輝達合作的RTX Spark PC，128GB高規格產品市場反應非常好，即使價格很高，一上市仍銷售一空。目前華碩在相關市場市占率超過三成。

華碩共同執行長胡書賓表示，PC市況雖遭遇短期逆風，華碩透過持續優化高階產品組合、電競與AI PC品牌力及供應鏈合作，中長期仍有信心持續擴張市占率

華碩持續看好伺服器動能，維持今年全年伺服器營收成長150%以上的目標。

華碩 警報 伺服器

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