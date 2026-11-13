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長榮海運揚帆啟航 上季大賺逾兩個股本

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運受惠旺季需求與運力吃緊推升獲利，看好訂艙動能延續至明年農曆春節前。圖為長榮船舶通過巴拿馬運河。長榮海運／提供
長榮海運受惠旺季需求與運力吃緊推升獲利，看好訂艙動能延續至明年農曆春節前。圖為長榮船舶通過巴拿馬運河。長榮海運／提供

長榮海運（2603）昨（12）日公布第3季稅後純益466.15億元，年增114.36%，每股純益（EPS）21.53元，帶動前三季EPS達32.77元。旺季需求與運力吃緊推升獲利，公司看好訂艙動能延續至明年農曆春節前，營運續有支撐。

長榮第3季合併營收1,467.76億元，年增51.44%；稅後純益較去年同期增加248.69億元，淨利率達31.76%。獲利增幅高於營收，反映市場供需偏緊下，旺季需求對營運的挹注，也讓第3季成為今年獲利成長的關鍵。

<a href='/search/tagging/2/長榮海運' rel='長榮海運' data-rel='/2/118447' class='tag'><strong>長榮海運</strong></a>第3季及前三季獲利概況
長榮海運第3季及前三季獲利概況

累計前三季合併營收3,384.49億元，年增15.36%；稅後純益709.53億元，年增18.13%，賺逾三個股本。其中，第3季貢獻前三季約三分之二獲利，顯示單季營運強勁，拉升累計獲利表現。

長榮表示，第3季延續第2季需求動能，全季維持旺季格局。同時，地緣政治因素及全球主要樞紐港口壅塞，削弱市場實質有效運力，形成需求有撐、供給受限的局面，帶動營收與獲利同步成長。

這股動能能否延續，後續訂艙表現成為觀察重點。長榮日前在法說會指出，依目前訂艙狀況，第4季至明年農曆春節前的裝載需求仍相當樂觀，目前看不到市場轉弱的理由，對跨年貨載需求維持正向看法。

明年供給面的變化則牽動運價走勢。全球主要港口若持續壅塞，將限制船舶周轉；紅海航線若逐步恢復通行，則會改變有效運力配置。兩項因素的消長，將影響市場供需平衡，也是航商調整航線與船隊部署的重要依據。

長榮將持續優化航線網絡與貨載結構，提高船隊及貨櫃資產運用效率，並布局全球關鍵碼頭與物流基礎設施，強化海陸整合。透過運輸網絡與岸上資源串聯，提升服務能力及營運韌性，因應航運景氣循環。

貨櫃輪運價強勁，也帶旺物流業者台驊控股。台驊第3季營業利益4.35億元，年增270.04%；稅後純益5.11億元，年增194.08%，EPS 3.73元。前三季稅後純益10.36億元，年增30.32%，EPS 7.57元。

台驊看好2027年供應鏈調整、區域貿易流向，以及AI、半導體發展帶來的物流需求，將深化亞洲貨源開發與跨區域合作，擴大北美營運據點，爭取高科技產業商機。同時整合海空運、報關、倉儲與陸運配送，藉由完整服務提高客戶黏著度，將貨源拓展轉化為獲利動能。

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