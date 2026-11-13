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台泥走出2025年虧損陰霾 前三季淨利50.9億
台泥昨（12）日公布今年第3季財報，稅後淨利18.1億元，每股純益（EPS）0.24元；累計前三季稅後淨利50.9億元，EPS為0.63元。
台泥前三季各季皆維持獲利，全面走出2025年虧損陰霾。
台泥表示，第3季單季合併營收412.33億元，較去年同期成長5.5%，稅後淨利為18.1億元，由去年同期虧損102億元轉盈。
累計前三季合併營收達1,125.23億元，年增2.8%，主要受惠於葡萄牙及土耳其水泥銷量與售價同步提升，以及和平電力營運天數增加。
前三季獲利達50.9億元，較去年同期虧損92.39億元轉盈。
值得注意的是，台泥前三季營業毛利率由去年同期的18%提升至19%，主要受惠於葡萄牙及土耳其水泥業務穩步成長。
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