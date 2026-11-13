中租董座陳鳳龍看明年 展望正向

中租控股（5871）董事長陳鳳龍昨（12）日在法說會上展望明年，他指出，中國大陸資產品質持續改善、台灣資產品質預期第3季、第4季逐步穩定，加上東協受油價上升衝擊經濟的影響性可望逐漸消退，因此正向看待明年。

中租昨日舉行法人說明會，今年前三季合併稅後純益158.7億元、年增6%，每股稅後純益（EPS）8.73元。根據公司先前公告，累計前十月合併稅後純益176億元，年增6%，前十月合併每股稅後純益9.73元。法說會也揭露，截至第3季底，合併總資產已突破1兆元新台幣大關，過去十年年化複合成長率達13%。

中租表示，今年第3季整體信用資產符合預期，合併信用資產年增4%、季增1%。觀察主要三大市場，首先是中國大陸連續三個月的業務本金持續成長，開始彌補過去本金的衰退，預估動能是穩定、且可期待的。

台灣市場部分，陳鳳龍說，雖然資產品質有小幅波動，但預期第3季、第4季資產品質會逐漸穩定，另外，針對台灣市場資金成本上升，他認為，主因並非美國聯準會利率動向，而是反映台灣市場資金跑到股市去，使得銀行的資金較為緊俏，但相關影響對損益狀況已反映，且觀察對損益的影響已達到適當的滿足點。

至於東協市場，陳鳳龍坦言，受到伊朗戰爭影響，油價上升衝擊當地經濟，特別是柬埔寨影響較大，消費者償付能力下滑，因此需要增提信用成本，但預期相關增提到年底前可以完成。