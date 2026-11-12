宸鴻：電子書助攻第3季營收 前3季每股賺4.07元

觸控面板廠TPK-KY宸鴻科技今天表示，全球平板及筆電需求低迷，但第3季營收仍較第2季略增0.6%，主因電子書出貨成長及子公司奕力-KY第3季營收季增17.2%。宸鴻第3季自結合併營收新台幣193.5億元，歸屬於母公司稅後淨利約3億元。

宸鴻說明，1至9月合併營收564.7億元，較去年同期成長16.6%；歸屬母公司稅後淨利16.5億元，年成長58.7%；前3季每股盈餘（EPS）4.07元。

宸鴻表示，不過，如排除奕力營收，受客戶已提前拉貨，且資金與產能轉向AI基礎建設需求引發記憶體及零組件嚴重短缺，進而推升終端電子產品售價壓抑需求影響，第3季營收較第2季減少5%。第3季營業毛利22億元，較第2季成長85.6%，因第2季奕力提列一次性長期合約的負債準備所致，因此第3季毛利率由第2季6.2%成長為11.4%。

產品組合方面，宸鴻表示，IC設計產品約占第3季營收29.1%；排除奕力營收後，筆電及大尺寸平板電腦（11至16吋）產品營收貢獻仍維持最高，占第3季非IC設計營收比重達46%，較第2季52%下降；其次則為平板電腦及電子書（7至11吋）產品，營收占比由第2季37%增加為43%。