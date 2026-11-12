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第一銀行前十月賺贏華南銀行！為何母金控反而輸了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

公股金控獲利競逐激烈。華南金（2880）前十月賺284.56億元、年增26.85%；第一金（2892）以280.01億元緊追、年增19.6%，雙寫同期新高、都賺贏去年全年；但台股10月大跌6%，兩家單月獲利同步降溫。

單看10月，華南金稅後純益20.89億元，略高第一金17.76億元；但與去年同期相比，華南金年減17.2%，第一金反年增3.98%。與9月相較，則各月減10.9%、25.2%，獲利表現各有勝負。

累計前十月華南金每股稅後純益（EPS）也以2.02元小勝第一金1.95元，僅差0.07元。

值得注意的是，第一銀行獲利反高於華南銀行，但母金控卻由華南金領先，關鍵在非銀行事業貢獻。

12日第一金和華南金同步公布10月和累計前十月獲利。單月、累計前十月、EPS都以華南金完勝第一金。

華南銀行10月賺20.91億元，較9月回升；前十月賺230.77億元、年增11.21%。財管收入年增31%，淨利差提升5個基點，支撐銀行本業。

華南永昌證券10月賺1.14億元，低於9月2.63億元，但前十月賺43.61億元、年增163%；華南產險累計賺17.45億元、年增24%。非銀行子公司獲利年增131%，占金控獲利22%。

第一金同樣受到股市波動拖累。第一金證券10月因投資收益減少，僅賺0.73億元、月減70.7%；第一金人壽單月虧損0.84億元。

第一銀行10月賺20.02億元、月減5.2%，主因提存增加，但利息與手續費收益成長。前十月賺252.25億元、年增13.6%；第一金證券累計賺20.78億元、年增143.4%。

兩家獲利結構出現反差：第一銀行前十月比華南銀行多賺21.48億元，母金控卻由華南金領先。關鍵是華南永昌證券比第一金證券多賺22.83億元。

目前六家金控已公布10月獲利，單月合計賺156.61億元，前十月累計2,269.15億元。

其餘中信金（2891）、元大金（2885）、永豐金（2890）及國票金（2889）前十月獲利均年增，EPS則以元大金4.30元居六家之首。

若保守估全體13家金控10月合計賺約480億元，恐寫今年單月次低；加計前九月已賺6,318.81億元，前十月可望逼近6,800億元，續創歷史新高。

華南銀行 第一銀行

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