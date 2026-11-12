中保科財報／擴大 AI 治理應用 前三季 EPS 4.94元

中保科（9917）12日召開董事會通過前三季財報，再度繳出亮眼成績單，展現穩健的成長力。中保科技董事長林建涵也同步宣示全面推動AI治理計畫，強調將積極促進AI創新的同時，兼顧安全性與風險管理，以「鼓勵創新、風險可控」為治理方向，建立完善的AI治理機制。

中保科前三季營收為144.16億元，年增率2.36%，營業利益為24.95億元，年增率7.52%；稅前淨利為28.53億元，年成長4.37%，合併稅後純益23.02億元，每股盈餘4.94元。整體營運維持穩健，持續以核心安防服務為基礎，並同步揭示AI治理計畫的布局及成效。

中保科技董事長林建涵表示，公司持續深化AI治理，積極導入創新科技，建構完善的企業AI應用環境，讓AI從內部營運管理，逐步延伸至智慧服務與產品開發。在實際營運效益上，AI已應用於採購報價分析流程，透過自動化資料整理與分析，大幅縮短作業時間，提升資料處理效率與決策速度。

林建涵董事長以投標案件為例，說明透過AI協助彙整廠商報價資料，原本約需60分鐘的整理作業，可縮短至約3至5分鐘，時間節省約97%；分析及Excel底稿製作時間，也從約90分鐘縮短至約30分鐘，有效提升資料彙整與分析效率。此外，AI輔助開發技術亦逐步應用於安心眼、BA平台、中保無限+及Minibond等服務與系統，持續加速產品開發與服務創新，展現AI技術由企業內部應用延伸至對外服務的多元效益。

為加速AI轉型，中保科技自主研發的智能助理系統my omni也已上線，是建置公司內部地端AI算力及大型語言模型應用平台。my omni具備基本問答、文案生成、會議紀錄、數據分析、程式編寫及語言翻譯等多元功能，分為「文書 AI 助理」、「HR AI助理」、「SALES AI 助手」、「售服助理」等四大專屬AI服務，依據不同工作需求提供即時協助，進一步優化作業流程、提升組織效能。

而在投資規劃與人才培育方面，中保科技未來將持續以實際營運需求及投資效益為導向，逐步擴大AI相關技術與應用資源投入，並將人才培育視為推動企業數位轉型的重要基礎。透過持續辦理AI教育訓練、專業課程及實務應用交流，提升員工對AI工具的理解與運用能力，培養具備AI應用、資料分析、系統整合及跨領域協作能力的專業人才，讓AI技術真正融入日常工作與服務流程。

中保科技認為，AI不僅是提升營運效率的重要工具，更是推動智慧安防與服務創新的關鍵力量。未來將持續深化AI技術應用，兼顧創新發展與風險控管，打造更智慧、更有效率的服務模式，為客戶創造價值，並提升企業長期競爭力。同時，透過持續檢視各項專案進度、分析營運績效差異並落實滾動式調整，兼顧企業營運韌性、社會價值與長期股東權益。