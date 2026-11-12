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中環財報／今年前三季淨利23.27億元 EPS 達2.17元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

中環（2323）通過今年第3季財報，受惠於核心業務持續成長，以及S'n'P（Storage & Power）策略效益逐步顯現，集團前三季合併營收達新台幣61.7億元，較去年同期成長17%；營業利益達3.11億元，較去年同期大幅成長20倍；歸屬於母公司業主之稅後淨利達23.27億元，每股盈餘（EPS）為2.17元。其中，營業利益大幅提升，顯示產品組合優化及品牌通路經營成果，逐步反映於本業獲利表現。

中環持續推動營運轉型，以儲存（Storage）與電源（Power）為兩大發展主軸，透過Verbatim品牌經營與全球通路布局，擴充產品線並提升產品組合價值。在儲存業務方面，除既有光學儲存產品外，持續布局Flash儲存、固態硬碟（SSD）及外接式儲存裝置，滿足個人消費、數位內容創作及資料備份等多元需求。其中，Flash儲存產品業務持續強勁成長，成為帶動集團營收與營業利益提升的重要動能。

在電源業務方面，中環因應行動裝置與數位生活的用電需求，持續拓展行動電源及氮化鎵（GaN）充電器等產品布局，強化儲存與電源雙主軸的營運基礎。近期營收表現亦展現成長動能，9月及10月單月合併營收分別達8.6億元及8.43億元，連續兩個月突破8億元，分居近五年單月營收最高及次高紀錄；兩個月份營收較去年同期分別成長約34%及32%，反映相關產品業務推展成效。

展望第4季，隨著年底銷售旺季到來，中環看好Flash儲存及電源產品需求，預期S'n'P（Storage & Power）策略與Verbatim全球通路優勢將持續發揮效益，為集團營運注入成長動能。公司對第4季營運表現抱持樂觀態度，並將積極掌握AI應用、資料儲存及高效能運算帶來的商機，持續深化儲存與電源兩大領域的產品布局，擴大營運規模並強化長期競爭力。

中環 財報

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