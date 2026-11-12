中傑財報／第3季每股虧損0.23元 產銷策略聚焦高毛利與獲利品質

製鞋大廠中傑-KY（6965）公布第3季合併財報，受終端消費景氣疲弱，以及產能結構調整產生相關費用影響，第3季營業利益僅551萬元，稅後淨損0.36億元，每股稅後虧損0.23元；累計前三季稅後淨損0.89億元，每股稅後虧損0.58元。

展望未來，中傑表示，儘管今年整體營運展望偏向保守，但公司積極調整策略，轉為聚焦高毛利產品與獲利品質。在產品結構優化與高毛利產品比重提升下，2027年毛利率可望逐步改善，足以緩和印尼新廠剛開始投產的初期影響，維持整體獲利穩定。

雖然終端消費景氣仍趨緩，客戶下單相對保守，但在積極爭取新客戶與新訂單下，中傑第3季合併營收54.2億元、年增0.6%。第3季運動鞋營收年減13%，占第3季營收比重71%；休閒鞋營收年增61%，占營收比重28%。

由於營收規模略增，加上產品組合優化效益，第3季毛利率11.2%，較去年同期增加1.4個百分點；營業利益551萬元，年減85.7%，營業利益率為0.1%。

在產能規劃方面，印尼為今年的推進重點，東爪哇新廠已於去年10月底開工，持續依計畫進行中。印度廠在迎接新客戶下，產能可望逐步提升。

中傑自創立以來，即為國際知名運動品牌New Balance合作夥伴，並成功打入中國高端運動品牌安踏（ANTA）旗下的FILA、迪桑特（Descente）及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商。