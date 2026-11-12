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百和獲利／自結前十月每股純益2.11元
鞋材大廠百和（9938）公布前十月自結合併損益，合併營業淨利14.23億元，稅後淨利6.28億元、年減42.8%，每股稅後純益2.11元。第4季進入製鞋業傳統旺季，法人估，百和營運與出貨表現有望逐月增溫。
集團另一家百和興業自結前十月營業淨利為5.58億元，稅後淨利282.7萬元、年減99.5%，每股稅後純益0.01元。
百和10月合併營收13.24億元、年增6.3%；累計前十月合併營收135.75億元、年增2.4%，穩定回到成長軌道。集團另一家百和興業，10月合併營收6.43億元、年增12.1%；累計前十月合併營收65.98億元、年增4.5%。
法人指出，隨著品牌鞋廠陸續進入秋冬季新品交貨期及年終銷售旺季，鞋材拉貨力道通常優於上半年，而百和與百和興業前十月營收均維持正成，顯示整體鞋類需求底部支撐穩固，下半年營運有望延續傳統軌道逐步增溫，並優於上半年。
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