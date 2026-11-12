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岱宇財報／前三季 EPS 0.81元 轉型效益發揮、看好今年重返成長軌道

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

岱宇（1598）公布第3季財務成果，在轉型效益發揮下，連續三季維持獲利，第3季稅後淨利2,618萬元，每股稅後純益0.16元；前三季稅後淨利1.33億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益0.81元。

展望未來，由於商用新客戶推進順利，與家用新產品市場接受度高，岱宇表示，有信心帶動全年整體營收重拾成長動能。在無人載具新業務方面，目標今年底至明年初進入樣品單出貨階段，可望為公司建構新的長期成長動能。

岱宇10月合併營收5.83億元，月增7.5%、年增20.2%，為近七個月新高，且連續五個月呈年月雙增走勢；累計前十月合併營收達50.07億元、年增1.5%，回到成長軌道。

岱宇指出，商用健身器材業務今年將展現強勁成長動能。在產品面，岱宇10月份完成收購英國頂級商用重訓品牌Exigo，未來結合岱宇自主研發的i-Strength智慧型力量訓練系統，將可為客戶提供完整的商用健身解決方案。

在客戶拓展方面，岱宇已成功打入多家北美指標性大型連鎖及地區性健身房，包含全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，以及數間大型連鎖健身房Orangetheory Fitness、Snap Fitness等，亦陸續切入歐洲及亞洲健身房客戶。

家用健身器材業務受惠於新產品訂單表現優於預期，營收動能將穩步回升，預期全年家用營收將持平或甚至可期待小幅成長。在復健醫療方面，全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，並於第2季開始貢獻營收，整體銷售狀況優於內部預期。

另外，岱宇7月下旬宣布跨足無人載具市場，於美國及台灣成立子公司「Santi Innovation」與「三體創新」，並組建具無人載具產業經驗的專業團隊，進一步建構全方位無人載具平台。

岱宇近期更與美國先進無人機製造商Angel Aerial Systems達成策略合作，引進具100分鐘長續航力的Trio Scout 2無人機至台灣及亞太市場，結合Angel的美國工程技術與岱宇的製造專業及供應鏈深度，為亞太無人載具業務奠定發展基礎。

岱宇 財報 EPS

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