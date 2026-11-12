聽新聞
0:00 / 0:00
華城Q3每股純益4.55元 士電1.7元
重電廠華城（1519）、士電及亞力昨（12）日公告財報，華城第3季稅後純益15.8億元，年增44.96%，每股純益（EPS）4.55元；累計前三季稅後純益36.4億元，年增32.79%，EPS 10.48元，單季或累計獲利均創同期新高。
士電方面，累計前三季稅後純益35.12億元，年增23.43%，EPS 6.74元，獲利不僅超越去年全年，更創下歷史新高。若以第2季財報推估，第3季稅後純益8.88億元，年增21.09%，EPS 1.7元，也寫下歷史同期新高。
至於亞力，累計前三季稅後純益6.74億元，年增13.96%， EPS 2.44元，改寫歷史同期紀錄；第3季稅後純益2.28億元，小幅年減5.5%，EPS 0.83元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。