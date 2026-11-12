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華城Q3每股純益4.55元 士電1.7元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電廠華城（1519）、士電及亞力昨（12）日公告財報，華城第3季稅後純益15.8億元，年增44.96%，每股純益（EPS）4.55元；累計前三季稅後純益36.4億元，年增32.79%，EPS 10.48元，單季或累計獲利均創同期新高。

士電方面，累計前三季稅後純益35.12億元，年增23.43%，EPS 6.74元，獲利不僅超越去年全年，更創下歷史新高。若以第2季財報推估，第3季稅後純益8.88億元，年增21.09%，EPS 1.7元，也寫下歷史同期新高。

至於亞力，累計前三季稅後純益6.74億元，年增13.96%， EPS 2.44元，改寫歷史同期紀錄；第3季稅後純益2.28億元，小幅年減5.5%，EPS 0.83元。

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