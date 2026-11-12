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超越去年全年 振大環球前三季每股賺16.06元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

紡織股第3季財報陸續出爐，振大環球（4441）、冠星-KY昨（12）日同步公布財報，其中，振大環球第3季單季每股純益（EPS）達6.98元，超越紡織股王儒鴻的6.36元，前三季EPS達16.06元，提前超越去年全年水準。

冠星-KY第3季稅後純益1.1億元，年減22.5%，EPS為2.93元，主要受到一次性商譽減損影響，前三季EPS仍達8.46元，優於去年同期的7.71元。

振大環球第3季合併營收24.42億元，年增8.16%，創歷年單季新高；稅後純益4.76億元，年增25.96%。累計前三季營收62.32億元，年增9.65%；稅後純益10.96億元，年增57.54%，全年獲利有望挑戰歷史新高。不過，若以累計前三季EPS比較，仍由儒鴻以18.7元領先。

振大環球表示，第3季獲利成長主要受惠產品組合優化及營運效率提升，單季毛利率達27.97%，年增4.71個百分點；營業利益5.57億元，年增51.44%，顯示本業獲利能力持續改善。

展望後市，振大環球將持續深化美國市場布局，掌握電商、運動休閒及母嬰服飾需求，並透過越南、馬達加斯加等生產基地強化供應鏈彈性。其中，馬達加斯加產區重新確認享有美國免關稅優勢，有助提升接單競爭力，公司看好2028年至2029年可望迎來新一波成長動能。

冠星-KY第3季營收24.72億元，年增29.33%，創歷史新高，但稅後獲利反而下滑，主要因一次性提列大陸成衣廠商譽減損5,633萬元，約當每股1.46元，若排除減損影響，單季EPS可達4.39元。

冠星-KY表示，國際品牌客戶持續拉貨，加上越南廠擴產效益顯現，帶動營收創高，但紗線、染助劑等原物料價格上漲侵蝕毛利，單季毛利率降至17.11%。不過，第3季營業利益仍達1.99億元，年增10.16%，本業維持成長。

冠星-KY董事長林錦茂表示，GAP、Adidas及PUMA等主要客戶訂單持續增加，新客戶Old Navy、AEO出貨逐步放量，明年營運展望正向，越南廠將持續擴產。第4季雖進入季節性出貨淡季，營收預期較第3季下滑，但仍可望優於去年同期。

儒鴻 紡織股 EPS

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