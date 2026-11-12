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同期最佳！ 南寶前三季獲利衝高EPS 19.27元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
南寶近六季營運
南寶近六季營運

南寶（4766）昨（12）日公告第3季財報，單季稅後純益6.56億元，年增9.5%，每股純益（EPS）5.44元；前三季稅後純益23.23億元，EPS 19.27元，年增23.5%，創歷史同期新高。

展望未來，南寶表示，由於原物料成本上升，帶動客戶較為積極下單備貨與產品價格逐步調整，加上持續開發新產品與應用，今年前十月營收已達雙位數成長，全年營收有信心再創新高。

南寶指出，由於持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成，以及市占率提升，今年第3季營收年增17.2%，前三季營收亦創新高。在各產品成長動能部分，第3季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增16%，占單季營收比重69%；建材與塗料業務在持續耕耘下，營收年增17%，占營收比重25%。

獲利部分，南寶指出，由於全球政經局勢變化、原物料價格波動，與客戶溝通成本壓力與調整產品價格有時間差，效應持續逐步反映，第3季毛利率31.2%，年減2.7個百分點；營業利益在營收規模擴大與費用率控管得宜下，仍較去年同期成長4.8%，達10.09億元。

南寶持續推進電子與半導體特化領域佈局，目前半導體用膠與折疊螢幕用光學透明膠 （Foldable OCA）均已取得關鍵技術突破，並開始小量出貨。

半導體相關應用主要用於封裝製程，隨著客戶認證、開發與測試需求持續推進，今年營收將可望逐步提升。

在鞋材接著劑業務方面，儘管目前觀察消費需求仍較平緩，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長。

營收 每股純益 原物料

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