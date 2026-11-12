元太全年營收展望 再下修

元太（8069）董事長李政昊昨（12）日於法說會表示，受產品組合變化及消費性電子需求逆風影響，再次下修今年營收年增率預估，由10%至15%降為9%。

他強調，僅管再次調降年度成長展望，2026年營收、獲利仍可望雙雙改寫歷史新高紀錄。且今年物聯網（IoT）領域的營收貢獻首度超過消費性電子產品，成為最主要營收來源與成長主軸。

展望後市，李政昊說，電子標籤（ESL）與電子紙廣告看板（Signage）2027年將繼續保持成長，營收成長主力預計由10至15吋的中尺寸產品驅動。

李政昊坦言，元太是這波AI浪朝的「受害者」，為搭上AI列車，元太將攜手台虹布局應用於AI資料中心的AI高速傳輸材料（PTFE），預計2027年開始產生營收貢獻，並在2028年進入大量生產期。

李政昊指出，今年消費性產品營收預估年減約15%，但零售及Signage等物聯網（IoT）應用成長約35%，抵銷部分消費性產品衰退。今年營收結構已轉變，IoT應用營收首度超越以電子書閱讀器、電子紙筆記本為主的消費性產品。