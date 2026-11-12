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台灣大：三引擎驅動營運
台灣大（3045）總經理林之晨昨（12）日於法說會表示，台灣大對精誠持股提升至61.02%，以精誠前三季獲利為基準，擬制試算，精誠對台灣大淨利貢獻將是收購前的5.2倍、達12.26億元，占台灣大獲利比重來到8.8%。
展望未來，林之晨表示，三大成長引擎持續全速運轉，透過完成公開收購精誠，奠定台灣大搶占AI企業應用商機的關鍵戰略位置，更將立即為每股純益帶來增益，未來雙方將透過「跨售」、「AI 整合」與「區域拓展」三大面向釋放綜效，攜手打造強大的企業賦能平台，助攻客戶升級轉型、開創新局。
至於AIDC及資本支出，林之晨表示，目前AIDC呈現滿載，未來將採取輕資產模式，持續尋求健康的策略合作，擴大新AIDC布局，預估2027年資本支出穩定甚至微幅下降。
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