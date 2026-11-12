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東元AIDC接單逾百億 四大事業群展望向上

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元（1504）昨（12）日於法說會指出，今年AI資料中心（AIDC）整體接單上看逾百億元，目前已達成目標八成以上。隨在手訂單明年陸續交付，並啟動馬來西亞檳城新廠建置，總經理高飛鳶看好2027年四大事業群營運全面向上。

東元表示，持續強攻AIDC資料中心，未來將持續爭取馬來西亞、泰國及日本商機。高飛鳶指出，AIDC業務目前占電力能源事業群營收約15%至20%，因訂單多集中於下半年啟動，預計明年起陸續完工認列。

因應預製型模組化資料中心（MDC）交付需求，高飛鳶透露，除現有馬來西亞新山廠外，已啟動檳城逾7萬平方公尺新廠建置，預計明年7月至8月投產，屆時東南亞將擁兩大MDC基地，並視需求評估泰國及美國據點擴充。

針對日本九州GMI Cloud的6.4MW（百萬瓦）資料中心案，高飛鳶表示，馬來西亞新山MDC案場將於12月中旬完成運作驗證（POC），憑藉實績拿下日本首案。東元除負責設計與系統整合，也導入變壓器與安達康匯流排等設備，並取得洽談後續350MW商機門票。

北美市場方面，美國要求100MW以上新建大型資料中心須自備發電設施，高飛鳶透露，企業自建電力除帶動燃氣渦輪機周邊需求外，市場也開始啟動微型核電（SMR）評估，旗下美國西屋馬達具核能級認證優勢。

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