聽新聞
0:00 / 0:00

誠美材攻半導體封裝膜材

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠誠美材（4960）昨（12）日召開法說會，董事長宋妍儀表示，半導體封裝膜材應用新業務預計2027年下半年開始貢獻營收，加上既有偏光片事業持續虧損收斂，明年底車載等高值化產品占比拉高至40%，對2027年營運有信心。

誠美材積極投入半導體新事業布局，第2季到第3季資本支出約8億元，用於建置無塵室，估計最快明年第2季完工並試產，目前先進封裝膜材產品持續送樣驗證中，主要合作對象為先進封裝大廠，由於目前相關供應商多為日廠，隨在地化生產趨勢成形，讓誠美材延伸既有光學膜技術，切入相關供應鏈。

誠美材財務長楊朝智表示，半導體新事業主要聚焦封裝應用膜材及先進封裝材料兩大應用。膜材以晶圓切割及研磨膠帶為主，由於相關產品驗證期至少六個月以上，估計2027年半導體營收占比仍低，仍待放量，2028年效益較為明顯。

日前市場傳出誠美材近日申請抗翹曲複合膜專利，成為焦點，誠美材表示，這是膜材相關產品，由於先進封裝相關膜材面臨良率及翹曲的挑戰，進一步到微縮會有耐熱的問題，隨技術持續演進，預期到2028年面板級封裝可能需要相關產品，目前誠美材先申請專利，並提供樣品給客戶。

誠美材並公布第3季稅後淨損2.34億元，每股淨損0.41元；前三季稅後淨損5.72億元，每股淨損1.01元，較去年同期每股淨損2.11元收斂。

誠美材第3季毛利率轉負，公司說明，主要受市場需求不振、產能利用率下滑，以及原材料漲價，成本反映不及等因素影響，估計本季到明年首季偏光片市場需求仍低迷。

半導體 營收 法說會

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

長興財報／前三季 EPS 1.54元 半導體封裝材料、精密設備貢獻提升

家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

炎洲EPS 0.88元、炎洲流通EPS 4.88元 營收獲利雙成長

富強鑫財報／第3季EPS 0.08元 前三季EPS為0.22元

相關新聞

中租董座陳鳳龍看明年 展望正向

中租控股董事長陳鳳龍昨（12）日在法說會上展望明年，他指出，中國大陸資產品質持續改善、台灣資產品質預期第3季、第4季逐步穩定，加上東協受油價上升衝擊經濟的影響性可望逐漸消退，因此正向看待明年。

長榮海運揚帆啟航 上季大賺逾兩個股本

長榮海運昨（12）日公布第3季稅後純益466.15億元，年增114.36%，每股純益（EPS）21.53元，帶動前三季EPS達32.77元。旺季需求與運力吃緊推升獲利，公司看好訂艙動能延續至明年農曆春節前，營運續有支撐。

台泥走出2025年虧損陰霾 前三季淨利50.9億

台泥昨（12）日公布今年第3季財報，稅後淨利18.1億元，每股純益（EPS）0.24元；累計前三季稅後淨利50.9億元，EPS為0.63元。

龍頭車廠獲利踩油門 和泰車第3季單季EPS 10.29元

龍頭車廠和泰車前三季獲利表現亮眼，一季一個資本額的獲利表現稱冠各家車廠。

中保科AI治理 建完善機制

中保科技昨（12）日召開董事會，通過前三季合併財務報表，獲利繳出亮眼成績單。中保科技董事長林建涵宣示全面推動AI治理計畫，強調將積極促進AI創新的同時，兼顧安全性與風險管理，以「鼓勵創新、風險可控」為治理方向，建立完善的AI治理機制。

智邦Q3每股賺23.39元 加碼越南廠4,275萬美元

網通大廠智邦科技（2345）昨（12）日召開董事會，通過第3季合併財務報表，每股大賺23.39元，再創單季新高，累計前三季每股純益58.09元，已超越2025年全年的47.13元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。