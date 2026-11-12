誠美材攻半導體封裝膜材

偏光片大廠誠美材（4960）昨（12）日召開法說會，董事長宋妍儀表示，半導體封裝膜材應用新業務預計2027年下半年開始貢獻營收，加上既有偏光片事業持續虧損收斂，明年底車載等高值化產品占比拉高至40%，對2027年營運有信心。

誠美材積極投入半導體新事業布局，第2季到第3季資本支出約8億元，用於建置無塵室，估計最快明年第2季完工並試產，目前先進封裝膜材產品持續送樣驗證中，主要合作對象為先進封裝大廠，由於目前相關供應商多為日廠，隨在地化生產趨勢成形，讓誠美材延伸既有光學膜技術，切入相關供應鏈。

誠美材財務長楊朝智表示，半導體新事業主要聚焦封裝應用膜材及先進封裝材料兩大應用。膜材以晶圓切割及研磨膠帶為主，由於相關產品驗證期至少六個月以上，估計2027年半導體營收占比仍低，仍待放量，2028年效益較為明顯。

日前市場傳出誠美材近日申請抗翹曲複合膜專利，成為焦點，誠美材表示，這是膜材相關產品，由於先進封裝相關膜材面臨良率及翹曲的挑戰，進一步到微縮會有耐熱的問題，隨技術持續演進，預期到2028年面板級封裝可能需要相關產品，目前誠美材先申請專利，並提供樣品給客戶。

誠美材並公布第3季稅後淨損2.34億元，每股淨損0.41元；前三季稅後淨損5.72億元，每股淨損1.01元，較去年同期每股淨損2.11元收斂。

誠美材第3季毛利率轉負，公司說明，主要受市場需求不振、產能利用率下滑，以及原材料漲價，成本反映不及等因素影響，估計本季到明年首季偏光片市場需求仍低迷。