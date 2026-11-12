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和碩伺服器業務將爆發 今年前三季每股賺3.74元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩共同執行長鄭光志。聯合報系資料照
和碩共同執行長鄭光志。聯合報系資料照

和碩（4938）昨（12）日舉行法說會，共同執行長鄭光志表示，對明年伺服器業務倍數成長「很有把握」，目標相關事業業績超越傳統資訊產品。

和碩昨天並公布第3季財報，儘管本業獲利成長，且毛利率、營益率「雙率雙升」，但受持有股票評價損失及利息費用增加影響，業外收入下滑，導致稅後純益降至39.77億元，季減11.4%，年減12.5%，每股純益為1.49元。

和碩法說會重點
和碩法說會重點

和碩第3季毛利率4.5%，季增0.1個百分點，年增0.3個百分點；營益率2.1%，季增0.6個百分點，年增0.9個百分點。

累計前三季營收9,076.26億元，年增13.8%；毛利率4.5%，年增0.8個百分點；營益率1.7%，年增0.8個百分點；稅後純益100.27億元，年增9.8%，每股純益3.74元。

展望後市，和碩維持伺服器業務將占2026年整體營收一成的目標，2027年相關業務有把握繳出倍數成長的成績單。

鄭光志強調，和碩希望明年產品組合能平衡，不論是輝達的Vera Rubin、GB系列或HGX平台，甚至是運算、儲存或ASIC。目前和碩在ASIC領域大約有四、五家客戶，預計明年大量出貨，相關機會可望延續到2028年。

針對ASIC伺服器業務，鄭光志指出，客戶自研ASIC有不同方向，有大型語言模型（LLM）、推論或AI Agent（AI代理），呈現百花齊放。和碩去年就開始參與，雖比同業稍慢，但仍審慎樂觀看待商機，現在已有一、兩家客戶於今年底少量出貨。

資本支出與擴產規劃方面，和碩表示，依據2027年客戶需求能見度，正持續擴建廠房、添購設備並投入研發人力，預期今年第4季及明年第1季投資規模較大，產能配置聚焦台灣與北美，其中北美將以機櫃類產品為主。

和碩 伺服器 財報

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