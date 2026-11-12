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仁寶分割伺服器事業群 交由旗下雲銳智慧科技
仁寶（2324）宣布將伺服器相關事業群分割，並交由旗下百分之百持有的雲銳智慧科技。仁寶表示，分割主要原因是優化資源配置及提升營運綜效，並強化專業分工及提升營運效率，屬集團內組織架構之重組與調整，故對本公司股東權益並無影響。
仁寶同步公告第3季財報，單季合併營收為2,427.77億元、季增1.8％、年成長29.7％，毛利率4.3％、季減0.3個百分點，與去年同期相比減少1.3個百分點，稅後純益25.81億元，季減17.5％、年成長32.5％，每股純益0.6元。
累計今年前三季合併營收達6,823.75億元、年成長20.4％，平均毛利率4.7％、年減0.8個百分點，稅後純益76.81億元、年成長66.2％，表現已經超越去年全年的60.29億元，每股純益1.78元。
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