從科技島邁向資本島！櫃買新創論壇 企業家雲集

為響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，並配合「2026臺灣週」系列活動，櫃買中心近日舉辦「新創產業論壇」。現場匯聚主管機關、科技巨擘、創投加速器專家及櫃買家族企業領袖，吸引逾百位新創企業家及投資機構代表踴躍參與。

櫃買中心董事長簡立忠表示，2026臺灣週核心主題定調為「從科技島到資本島」。台灣擁有全球最完整的科技供應鏈與研發硬實力，但光有技術引擎還不夠，資本市場才是推動新創長遠發展的高效能燃料。

他表示，櫃買中心不是只留給成熟企業進出的窄門，而是新創長跑路上「陪跑、給水、遞毛巾」的長期隊友，透過「創櫃板、興櫃到上櫃市場」的三段式成長陪伴系統，提供友善法規、透明揭露與高流動性交易動能，陪伴具潛力的創新種子長成護國群山。

國發會主委葉俊顯指出，國發會積極透過政策資源整合、法制環境鬆綁以及國發基金投資驅動，引導創投與策略性資金提前布局具前瞻潛力的產業及新創。同時，政府也致力於建構串聯技術研發、資金活水至資本市場的完整生態鏈，盼與櫃買中心的多層次資本市場架構緊密結合，協助具技術優勢的新創及中小企業縮短進入資本市場的時程。

在專題演講部分，上櫃代表性企業新應材董事長詹文雄分享企業如何善用櫃買多層次資本市場蛻變茁壯，並透過上櫃大廠的策略資源與以大帶小機制，攜手新創企業共創新局；Google Cloud大中華區新創雲端技術副總經理吳貴融則精闢分析在生成式AI與雲端架構劇烈變革下，台灣企業如何發揮硬體既有優勢並深化軟體加值，精準搶攻全球商業市場先機。

論壇壓軸「MIT趨勢對談」由櫃買中心主任秘書林婉蓉主持，該對談以「破繭而出：多層次資本市場如何開啟新創企業的『任意門』」為主軸，對談中深入探討法規與資本市場架構如何陪伴新創發展。